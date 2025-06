Mehdi Mezouari : L’USFP mène une opposition constructive face à un gouvernement d’incompétents

Mehdi Mezouari met en garde contre «l’ubérisation du champ politique»

11/06/2025

«L’USFP mène une opposition constructive face à un gouvernement d’incompétents». Mehdi Mezouari, membre du Bureau politique de l’USFP, n’a pas mâché ses mots lors de son passage sur le plateau de l’émission «7ème sens» de l'ODJ Web TV animée par le journaliste Rachid Hallaouy.



Lors de cet entretien, Mehdi Mezouari a dressé un portrait sans concession de la majorité gouvernementale actuelle tout en réaffirmant la place importante et responsable qu’occupe le parti de la Rose dans le paysage politique marocain.



«Nous jouons pleinement notre rôle d’opposition sereine, constructive et nationaliste» a affirmé d’emblée le cadre usfpéiste. Selon lui, la participation active du Groupe parlementaire de l’USFP, tant en matière de propositions de lois que de commissions d’enquête, témoigne d’une ligne politique claire et d’un engagement constant envers les citoyens.



Il a mis les points sur les «i» quant à la constitution d’une commission d'enquête parlementaire sur le scandale de soutien à l'importation de bétail, notant que l’USFP n’a jamais été contre cette démarche de l’opposition. Pour l’anecdote, «l’USFP fut le premier groupe parlementaire de l’opposition à approuver l’initiative de création de cette commission», a indiqué Mehdi Mezouari, dénonçant au passage le manque de sérieux d’autres formations de l’opposition qui n’ont pas encore rassemblé les signatures nécessaires.



Malgré son positionnement clair, Mehdi Mezouari a expliqué que l’USFP ne cache pas les tensions qui traversent le camp de l’opposition parlementaire. Plusieurs tentatives de coordination, notamment autour de la motion de censure en 2024, ont échoué. L’USFP pointe du doigt des comportements «puériles» de certains partis politiques de l’opposition, évoquant des querelles sur la présentation de textes ou la répartition des rôles. «Ce n’était pas sérieux face à l’ampleur de l’enjeu», a-t-il regretté.



Il a évoqué des agendas «cachés» et des calculs politiques qui parasitent toute véritable alliance entre les composantes de l’opposition. Une situation qu’il a jugée regrettable: « Il n’y a pas de mal à ce que l’opposition ne soit pas rassemblée, le vrai problème, c’est que la majorité, elle non plus, n’est pas cohérente», a fait savoir le membre du Bureau politique de l’USFP.



Le cadre socialiste a tiré à boulets rouges sur l’actuelle majorité gouvernementale, qualifiée de «gouvernement d’incompétents», fustigeant l’incapacité de l’Exécutif à honorer ses propres engagements, en particulier dans des secteurs clés comme l’emploi, la santé et l’éducation.



Il a notamment critiqué le choix de confier des ministères stratégiques à des profils issus du monde des affaires, «sans aucun ancrage politique», une décision perçue comme déconnectée des réalités du pays.



Mehdi Mezouari a alerté contre la montée inquiétante du populisme, qu’il soit de droite, de gauche ou «digital». «Ce phénomène tue la politique», a-t-il averti, évoquant une forme de gouvernance qui mise davantage sur le buzz et la visibilité TikTok plutôt que sur la compétence et la cohérence.



«Tout cela va nous ramener à ubériser le champ politique», a-t-il dénoncé.

Ce message sonne comme un avertissement pour le paysage politique national. A quatorze mois des échéances électorales, l’USFP se place résolument en alternative crédible, misant sur l’expérience, la clarté idéologique et une vision nationale assumée.



Le renouvellement des élites est une autre problématique soulevée par Mehdi Mezouari lors de cet entretien. Selon lui, l’USFP appelle à repenser la représentativité au sein du Parlement. «Beaucoup sont venus pour servir leurs propres intérêts», a-t-il souligné.



« Il faut mener une étude sociologique sur les élites au Parlement marocain », a-t-il précisé, rappelant que c’est la démocratie marocaine qui est menacée : perte de crédibilité des élections, usage de l’argent pour influencer les votes, et désaffection croissante des citoyens. L’appel est clair : «Il faut descendre dans les marchés, dans les cafés, écouter ce que disent et pensent les Marocains».



Concernant la vie interne de l’USFP, Mehdi Mezouari a affirmé que le parti de la Rose se prépare à tenir son 12ème Congrès national du 17 au 19 octobre prochain. Une date symbolique qui coïncide presque avec le 50ème anniversaire de la tenue du Congrès extraordinaire, qui a marqué une étape majeure dans l’histoire de l’USFP, puisque lors de ce congrès tenu en décembre 1975, le parti a adopté la stratégie de lutte démocratique.



Mehdi Mezouari a fustigé ceux qui se hasarderaient à commenter une éventuelle reconduction de Driss Lachguar à la tête du parti pour un quatrième mandat. «Pourquoi critiquer l’USFP sur ce sujet et pas d’autres partis comme le PPS ou le PJD ?», s’est-il interrogé.



«Ce n’est pas une question d’âge, mais de projet. Nous sommes derrière un leader qui a réalisé beaucoup d’acquis pour le parti», a-t-il relevé avant d’enchaîner : «On ne change pas une direction qui gagne».



Dans ce cadre, le Congrès national en octobre prochain s’annonce comme un moment charnière, entre fidélité au passé et ambitions pour l’avenir. Selon Mehdi Mezouari, l’USFP entend défendre un projet politique structurant, au-delà des tendances marketing ou des effets de mode numérique.



Mourad Tabet