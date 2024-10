Le SG de l'ONU recommande la prorogation du mandat de la MINURSO

António Guterres a rendu public son rapport annuel sur le Sahara marocain!

18/10/2024

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a rendu public, jeudi, son rapport annuel sur le Sahara marocain, dans lequel il recommande au Conseil de sécurité de proroger d’une année le mandat de la MINURSO, jusqu’au 31 octobre 2025.



Comme les années précédentes, ce rapport aborde les récents développements qu’a connus la question du Sahara marocain, aussi bien sur le terrain qu’au niveau international.

Il donne un aperçu sur l’évolution du processus politique depuis octobre dernier jusqu'à maintenant.



Il aborde, également, les aspects sécuritaires en relation avec l’action de la MINURSO, notamment en ce qui concerne ses activités civiles et les défis que rencontre la mise en œuvre de son mandat.



Le rapport examine, en outre, la question des droits de l’Homme, en soulignant l’assistance aux populations séquestrées dans les camps de Tindouf, ainsi que la protection des droits de l’Homme au Sahara marocain et les violations des droits et des libertés fondamentaux dans les camps.



Il conclut par des recommandations, dont celle, particulièrement, sur la prorogation du mandat de la MINURSO pour une durée de 12 mois.

Le Conseil de sécurité se réunira le 30 octobre courant pour adopter la nouvelle résolution sur le Sahara marocain, qui sera présentée par le porte-plume américain.