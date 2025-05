Les Marocains du monde ne constituent pas un simple prolongement géographique ou démographique, mais une force intellectuelle, politique et sociale qui contribue à renforcer l’image du Maroc et à le défendre

Driss Lachguar à Bruxelles lors de la rencontre sur «La place des Marocains du monde dans le champ politique européen»

30/05/2025

Dans la salle Even Place, située dans le quartier populaire de Molenbeek, où réside une importante communauté marocaine, et en présence d’un large public de la diaspora marocaine en Belgique ainsi que de plusieurs responsables du Parti socialiste belge, le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, accompagné du ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort, a inauguré cette rencontre consacrée aux compétences marocaines à l’étranger, organisée, jeudi dernier, à Bruxelles.



Y ont assisté des compétences marocaines venant de divers pays européens, comme l’a indiqué le Dr Redouane El Kadri, président de l’Université des compétences marocaines à l’étranger, notamment de France, d’Allemagne, d’Italie, d’Espagne, du Portugal, des Pays-Bas, de Suède, du Maroc et du Benelux.



L’USFP était représentée par une délégation officielle présidée par Driss Lachguar, et composée d’Aïcha El Gourji, députée, d’El Hassan Lachguar, député et membre du Bureau politique, ainsi que de Fatiha Sedass, également membre du Bureau politique.



Ci-dessous la traduction du Discours de Driss Lachguar :



« Cette rencontre, riche en symbolique et en valeur ajoutée, illustre clairement notre conviction profonde, à l’Union socialiste des forces populaires, que les Marocains du monde ne sont pas seulement un prolongement géographique ou démographique, mais qu’ils représentent une véritable force intellectuelle, politique et sociale, contribuant à renforcer l’image du Maroc, à le défendre, et à relier ses intérêts présents à son avenir dans l’espace méditerranéen.



L’USFP est toujours restée fidèle à ses engagements, inspirée par les principes internationalistes du socialisme, notamment la justice sociale, l’intégration, l’égalité et la liberté. Les questions migratoires ont toujours été au cœur de notre programme politique. Notre lien avec les Marocains résidant à l’étranger n’est pas conjoncturel, mais un prolongement naturel de notre projet démocratique national.



Mesdames et Messieurs,



Permettez-moi d’entrer dans le vif du sujet : la présence politique et parlementaire des Marocains dans l’espace européen, en mettant l’accent sur l’expérience belge comme modèle de référence.



A cette occasion, je tiens à féliciter chaleureusement tous les citoyens d’origine marocaine qui ont gagné la confiance de leurs électeurs dans plusieurs pays européens, notamment en Belgique. C’est une reconnaissance de leurs compétences et de leurs choix actifs dans la vie démocratique.



Aujourd’hui, un grand nombre de Marocaines et Marocains de Belgique sont devenus des figures emblématiques de l’intégration des Marocains du monde dans la vie politique, culturelle et sociale. Les deuxième et troisième générations ne se sont pas contentées d’une intégration sociale ou culturelle, mais ont aussi mené la bataille de la représentation politique et ont accédé à des postes de décision.



Citons à titre d’exemple quelques figures marquantes de la scène politique belge :



• Zakia Khattabi, présidente du Parti écologiste francophone,

• Ahmed Laaouej, président du groupe socialiste au Parlement fédéral, et l’une des voix les plus influentes à l’échelle nationale,

• Meryame Kitir, ancienne ministre de la coopération internationale (Parti socialiste flamand),

• Rachid Madrane, ministre de la Jeunesse et des Sports à Bruxelles,

• Fadila Laanan, ancienne ministre à plusieurs reprises et actuellement présidente du groupe francophone,

• Fouad Ahidar, député et président du Parti des Démocrates Humanistes.



Ces leaders ne sont pas de simples symboles représentatifs, mais de véritables acteurs politiques qui participent à l’élaboration des politiques publiques et à la défense des valeurs de justice, d’égalité, d’ouverture sociale et culturelle.

Une question essentielle se pose : pourquoi les Marocains de Belgique ont-ils réussi à s’imposer si fortement sur la scène politique européenne ?



La réponse se trouve à l’intersection de trois facteurs clés :



• La maturité de l’expérience démocratique belge et l’ouverture des partis politiques, notamment le Parti socialiste belge, aux compétences issues de l’immigration.

• La compétence des membres de la communauté marocaine, qui ont investi dans l’éducation, le travail civil, syndical et associatif, leur conférant ainsi une légitimité représentative réelle.

• La prise de conscience d’une nouvelle génération que la participation politique est le seul moyen d’influencer les politiques publiques, au lieu de rester dans l’expectative passive.

Mesdames et Messieurs,

Nous considérons, à l’Union Socialiste des Forces Populaires, que ce parcours populaire représente un modèle à suivre pour les Marocains du monde, dès lors qu’un environnement politique et institutionnel favorable est mis à leur disposition. D’où notre réaffirmation de nos engagements contenus dans notre mémorandum politique et organisationnel vis-à-vis des Marocains du monde, notamment :



• Notre demande d’adopter une approche globale et claire prenant en compte les spécificités du retour, en particulier pour les cas sociaux comme les mineurs non accompagnés, les situations de retour forcé, ou les personnes âgées.

• La création d’un mécanisme permanent de gestion des crises pouvant affecter les membres de la diaspora, la simplification des démarches administratives et consulaires, et l’amélioration des services offerts.

• La mise en place d’une protection juridique contre les arnaques et les escroqueries dont sont victimes certains membres de la communauté.

• L’implication effective des Marocains du monde dans les institutions constitutionnelles et les instances représentatives, avec la garantie de leur droit de vote et de candidature.



Votre présence honorable ne représente pas seulement un engagement participatif, mais elle confirme les valeurs fondamentales de justice sociale, d’égalité et de dignité humaine.

C’est un appel clair que nous lançons à tous les Marocains résidant à l’étranger : votre intégration, votre solidarité et vos valeurs universelles forment un prolongement stratégique qui dépasse les frontières géographiques.



Les Marocains du monde ne sont pas seulement un capital humain, mais une force nationale stratégique qui doit être considérée comme une ressource intellectuelle, économique et politique, et non seulement comme un électorat lors de diverses d’élections.

L’expérience belge mérite d’être documentée, étudiée et généralisée afin d’en tirer profit dans d’autres pays européens.



Nous sommes aujourd’hui, plus que jamais, appelés à renforcer nos liens avec les nouvelles générations de Marocains à l’étranger, en tant que porteurs du flambeau de la continuité et défenseurs de l’identité marocaine dans des contextes mondiaux multiples.



Je salue cette expérience belge et le travail mené par nos camarades au Parti socialiste pour la participation des Marocains du monde. A l’USFP, nous considérons qu’il s’agit d’un modèle à suivre dans les autres pays européens.



Nous disons également à nos compatriotes marocains de Belgique que les portes de l’USFP sont ouvertes pour participer à la construction des institutions démocratiques du Maroc et prendre part aux différents scrutins électoraux.



Cette rencontre se tient dans un contexte international particulier, marqué par les tensions et les conflits armés dans plusieurs régions du monde. Nous voyons aujourd’hui ce que vivent nos frères palestiniens. Nous souffrons quotidiennement des bombardements israéliens sur Gaza par le gouvernement de Benyamin Netanyahou, un gouvernement extrémiste qui ne respecte aucune considération humaine ou éthique dans sa guerre contre le peuple palestinien.



Nous saluons ici le rôle des partis socialistes en Belgique et en Europe dans leur condamnation des agissements d’Israël à l’encontre des Palestiniens.

Le Maroc – Roi, peuple et partis politiques – soutient la cause palestinienne avec force et continuera de le faire.



Nous saluons aussi la position des Marocains de Belgique et du monde entier pour leur attachement à notre Cause nationale et leur défense inébranlable de celle-ci, ainsi que l’évolution que connaît la scène politique et la position belge depuis 2022 en faveur de l’autonomie. Mais cette position est aujourd’hui dépassée par celles de la France et de l’Espagne.



J’exprime ici un reproche à nos camarades du Parti Socialiste belge et nous leur demandons un soutien clair à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. Nous saluons en revanche les positions individuelles de certains leaders du parti, qui ont exprimé leur appui à l’intégrité territoriale du Maroc, en attendant une position officielle plus avancée de leur formation politique.



Merci pour votre écoute attentive et pour votre soutien constant dans la lutte pour la dignité et la justice. »