Le Nigeria sans entraîneur à l’approche de la CAN: Gernot Rohr, congédié

13/12/2021

La fédération de football du Nigeria (NFF) a renvoyé dimanche l'entraîneur de l'équipe nationale, l'Allemand Gernot Rohr, sur la sellette depuis plusieurs semaines après une succession de mauvais résultats. Rohr, 68 ans, entraînait les Aigles nigérians depuis août 2016 et son contrat courait jusqu'en décembre 2022. "Les relations entre la Fédération de football du Nigeria et M. Rohr sont terminées", a précisé dans un communiqué son président Mohammed Sanusi. "Nous le remercions pour les services rendus aux Super Eagles et au Nigeria", ajoute-t-on de même source. Rohr, qui avait précédemment entraîné les Girondins de Bordeaux et l'Eintracht Francfort, avait conduit l'équipe nationale nigériane à la Coupe du monde 2018 et à la 3e place de la Coupe d'Afrique des nations 2019. Si les Eagles ont déjà décroché leur qualification pour la Coupe d'Afrique l'an prochain au Cameroun, ils ont subi récemment plusieurs défaites. C'est l'ancien entraîneur de l'équipe, Augustine Eguavoen, qui le remplacera dans l'immédiat.