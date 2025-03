Le Maroc, invité d'honneur du Festival du livre de Paris 2025

28/03/2025

Le pavillon marocain du FLP a été conçu comme une invitation au voyage et à la découverte, illustrant le Maroc en tant que carrefour culturel entre tradition et modernité

Le Maroc sera l’invité d’honneur de la quatrième édition du Festival du livre de Paris, qui se tiendra du 11 au 13 avril prochain. Les organisateurs ont dévoilé sur leur site internet le programme dédié au Maroc.Représenté par un pavillon de 330 m² au Grand Palais de Paris, le Maroc mettra à l’honneur une sélection d’auteurs et de maisons d’édition reflétant la richesse et la dynamique de la littérature marocaine d’expression française. Selon les organisateurs, la littérature marocaine est devenue "plurielle, écrite dans plusieurs langues, notamment l’arabe, l’amazigh et le français, avec une présence croissante de l’anglais et de l’espagnol, ainsi que d’autres langues européennes comme le néerlandais et l’allemand, qui ne sont toutefois pas représentées cette année." Cette diversité linguistique s’explique à la fois par l’histoire coloniale et par la présence de la diaspora marocaine dans plusieurs pays européens.Cette diaspora a également donné naissance à des écrivains s’exprimant dans les langues de leurs pays d’accueil, dont certaines œuvres ont été traduites en arabe et en français par le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, même si ces auteurs ne seront pas présents lors de cette édition.Les organisateurs soulignent également l’essor du secteur de l’édition au Maroc, qui ne dépend plus uniquement des circuits éditoriaux européens ou orientaux, mais s’affirmant comme une plateforme de publication de premier plan, aspirant à devenir un hub éditorial africain et à offrir une perspective locale et africaine.Le pavillon marocain a été conçu comme une invitation au voyage et à la découverte, illustrant le Maroc en tant que carrefour culturel entre tradition et modernité. Inspiré par le thème de la mer, ce pavillon symbolise le riche patrimoine maritime du Royaume, une histoire encore méconnue dans toute sa profondeur, notamment en ce qui concerne les dynasties qui se sont succédé à la tête du pays ou encore les pirates qui ont établi leurs bases sur les côtes marocaines, en particulier ceux qui ont été expulsés d’Andalousie et se sont installés à Salé.Une plongée fascinante dans l’histoire maritime du Maroc, mettant en lumière son héritage atlantique et méditerranéen à travers des documents, des cartes anciennes et des récits de navigateurs. "Cet espace incarne la richesse du patrimoine maritime du Royaume", selon les organisateurs.Les visiteurs du pavillon marocain auront l’opportunité de rencontrer des écrivains marocains de renom, de participer à des conférences sur les liens entre littérature, histoire et société, ainsi qu’à des discussions autour de la Francophonie et de la transmission des traditions orales à l’écriture contemporaine.Cet espace sera aussi un lieu de rencontres et d’échanges entre éditeurs, auteurs et public.A cette occasion, plusieurs œuvres majeures seront mises en avant, notamment les romans d’Idriss Chraïbi, auteur de la première œuvre consacrée à la thématique de l’immigration, publiée il y a 70 ans. Cet anniversaire sera célébré par le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger.Un hommage sera également rendu à Edmond Amran El Maleh, grand écrivain marocain, à travers la réédition de ses œuvres, ainsi qu’à Mohammed Khaïr-Eddine, figure emblématique de la littérature marocaine contemporaine.Plusieurs intellectuels marocains seront présents, parmi lesquels : Mohammed Tozy, Moulime Laaroussi, Driss El Yazami, Asmae Lamrabet, Driss Ksikes, Ahmed Boukous, Abdellah Saaf, André Azoulay, Driss El K’rari, Simone Bitton, Rahal Bourek, Salah El Ouidi, Mustapha Benchikh et Fawzi Skali, ainsi que des personnalités françaises telles qu’Elisabeth Guigou, Jack Lang et Alain Juillet.Tout au long du festival, des séances de dédicaces et des présentations permettront aux lecteurs de rencontrer les auteurs et d’échanger avec eux. Parmi les écrivains présents : Tahar Ben Jelloun, Leïla Slimani, Rim Battal, Lakbir Mostafa Ammi, Moulay Ahmed El Madini, Fouad Laroui, Salim Jay, Zineb Mekouar, Driss Jédian et Maryam Jebbour.Le livre "Mémoire d’une vie" de feu Si Mohammed El Hayhi sera également présenté par Abderrazak Hannouchi et Jamal Mouhafid.Un univers coloré et interactif pensé pour les jeunes lecteurs, avec des contes, des ateliers ludiques et des rencontres avec des auteurs jeunesse, afin de transmettre le goût de la lecture et du récit. Des ateliers mettant en avant le patrimoine marocain seront également organisés, notamment autour du caftan, du zellige et des étoffes traditionnelles. Le théâtre et l’art du conte auront également leur place dans cette programmation.Un lieu de découverte et d’échange, reflétant la diversité et la vitalité de la littérature marocaine. Les visiteurs pourront y parcourir une sélection d’ouvrages, rencontrer des éditeurs et acquérir des livres. Cet espace réunira la plupart des éditeurs marocains.La participation du Maroc en tant qu’invité d’honneur, pour la seconde fois dans l’histoire du Salon du livre de Paris, constitue une occasion unique de mettre en lumière des auteurs de renom tels que Tahar Ben Jelloun, Leïla Slimani, Mohammed Tozy et Moulime Laaroussi, ainsi que de nouvelles voix littéraires qui incarnent une identité plurielle et une histoire riche, nourrie de multiples influences culturelles et linguistiques, comme Rim Battal et Fouad Laroui.Enfin, un hommage sera rendu aux figures majeures de la littérature et de la pensée marocaines, notamment Edmond Amran El Maleh et Idriss Chraïbi, dont les œuvres ont profondément marqué le paysage littéraire marocain.