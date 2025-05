Lénine, Réveille-toi, ils sont devenus ouf !, le nouveau roman de Hicham Lasri

15/05/2025

Benito Mussolini disait que les Français sont « un peuple ruiné par l’alcool, la syphilis, et le journalisme » On peut penser ce qu’on veut du Duce, syphilitique lui-même, mais il donne la désagréable impression de parler du Maroc contemporain. Avec ce nouveau roman de science-fiction, Hicham Lasri poursuit sa radiographie du Maroc en s’adossant aux statistiques sur l’indice du bonheur (bas), sur le taux de suicides (élevé), et sur la modicité stratosphérique de l’énergie onirique ici-bas.



C’est le récit vaguement sérieux et totalement débridé d’un homme qui tire les ficelles, mais pas les bonnes ficelles, pour son malheur. Un pauvre hère qui va apprendre la valeur de la souffrance et l'immuabilité de la résistance molle en brassant ses souvenirs fictifs et réels pour confectionner un mille-feuille autobiographique aux émotions saccharines et aux valeurs inoffensives. Bref, c’est l’histoire d’un homme médiocre, comme toi et moi…



Ce septième roman de Hicham Lasri est, une fois encore, une histoire de science-fiction et de frictions mystiques sur une forme de mystification qui examine la société sous un éclairage psychédélique, où la limite entre l’occulte et le profane se joue

Le destin d’un homme, d’un héritage et qui n’a pas peur de dire haut ce que peu ont le courage de penser bas.

Résumé de l’oeuvre



Casablanca, un futur proche, Un homme bourré tire un câble par terre et fait exploser tout autour de lui, il a le malheur de s’en sortir indemne pour devenir le suspect d’un attentat terroriste qui vise des installations secrètes. Le récit raconte son calvaire et la recherche fiévreuse des autorités pour comprendre ce qui s’est passé et surtout pourquoi…