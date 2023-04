Le FUS atomise le DHJ

Le FUS de Rabat a battu le Difaâ d'El Jadida (5-0) mercredi au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan, à l'occasion de la 24e journée de la Botola Pro D1.



L'ouverture du score pour le FUS est survenue suite à une action de Hamza Hannouri à la 13e minute, avant que l'équipe rbatie ne creuse l'écart avec une réalisation d'Ayoub Nanah à la 31e minute, un but de Marwane Elaz à la 42e minute, un but d'Amine Azri à la 55e minute et une réalisation de Sellam Chaouma à la 87e minute.



Suite à cette rencontre, le FUS de Rabat reste à la troisième place du classement avec 44 points, alors que l'équipe jdidie, 22 points, se maintient à la 14e place.



Quant à la Jeunesse sportive Salmi et à l'Union Touarga, elles n’ont pu se départager (2-2) au stade El Bachir de Mohammedia.



Le premier but a été inscrit à la 6e minute grâce à une action de Zouhzouh en faveur de l'Union Touarga. La JSS est revenue au score à la 20e minute avec un penalty signé Khalid Ait Ouarkhane. L’UTS a repris l’avantage à la 47e minute avec une réalisation d'Aristide Simon. La Jeunesse sportive Salmi a recollé au score à la 73e minute grâce à El Mehdi Maouhoub.



Suite à ce résultat, la JS Salmi grimpe à la sixième place avec 33 points, tandis que l'UTS, 31 points, occupe la huitième place du classement.



Quatre rencontres devaient être disputées jeudi soir, à savoir OCS-SCCM, HUSA-MAT, OCK-MCO et IRT-RSB.



A noter que les matches WAC-ASFAR et MAS-Raja ont été reportés.