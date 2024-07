Le Comic-Con s'annonce comme un moment de vérité pour Marvel

26/07/2024

Le Comic-Con, plus gros festival au monde consacré à la pop-culture, revient en force depuis jeudi à San Diego après une édition ternie par la grève d'Hollywood l'an dernier, et s'annonce crucial pour l'univers des super-héros Marvel.



Fondé il y a pile 50 ans, le festival a grossi au point de devenir bien plus qu'une grand-messe de geeks et d'amateurs de bande dessinée : il attire aujourd'hui des foules immenses et des stars de premier plan, qui viennent promouvoir leurs nouveaux films et séries.



Après la grève des acteurs et scénaristes qui a paralysé Hollywood l'an dernier, attirant moins de monde, le rassemblement compte sur un retour à la normale: 130.000 participants sont attendus à San Diego, dans le sud de la Californie.



Parmi tous les événements prévus jusqu'à dimanche, celui de Marvel sera incontestablement le plus scruté. La filiale de Disney doit présenter ses plans samedi soir pour relancer sa franchise de super-héros qui bat de l'aile.



L'univers Marvel a largement dominé et transformé Hollywood pendant les années 2010. Il a culminé en 2019 avec "Avengers: Endgame", qui est brièvement devenu le film le plus lucratif de tous les temps, avec plus de 2,79 milliards de dollars de recettes dans le monde.



Mais le grand public semble s'être lassé de ce monde inspiré des bandes-dessinées, avec ses intrigues répétitives et sa collection complexe de personnages: parmi les derniers films Marvel, beaucoup ont été des échecs commerciaux.



La franchise a également été ébranlée par le départ de personnages emblématiques, à l'instar de l'"Iron Man" incarné par Robert Downey Jr. Tout comme par la condamnation pour violences conjugales de Jonathan Majors, qui était censé devenir un nouveau super-méchant et qui a été écarté.



Disney et Marvel doivent expliquer samedi comment ils comptent poursuivre les aventures de leurs personnages sans lui, avec un "reboot" d'ampleur. Un grand oral que de nombreux observateurs résument en des termes sans équivoque: "ça passe ou ça casse".



La conférence doit se dérouler dans le prestigieux hall H, qui peut accueillir 6.000 personnes et devant lequel certains fans font la queue pendant des jours pour s'assurer d'avoir une place.



"Si l'entreprise veut attirer d'autres personnes que les irréductibles, elle doit apporter la réponse à ces questions dans le hall H", insiste Susana Polo dans un article sur le site spécialisé Polygon.



Disney présentera également au Comic-Con "Alien : Romulus", le dernier volet de la longue saga de science-fiction lancée par Ridley Scott en 1979, et organisera un événement pour célébrer la sortie du grand film de super-héros de ce week-end, "Deadpool & Wolverine".

Le studio rival Warner, qui produit les films de super-héros DC, reste discret, mais donnera un aperçu de sa série télévisée dérivée de Batman, "The Penguin", avec Colin Farrell.



Par ailleurs, la série "Those About To Die", une aventure sanglante dans la Rome antique et son monde macabre de courses de chars et de combats de gladiateurs, avec Anthony Hopkins, accueillera de nombreux événements pour les fans.



La chaîne Prime Video d'Amazon lèvera elle le voile sur la deuxième saison de sa coûteuse série "Le Seigneur des anneaux", qui espère faire mieux après une première saison qui a reçu un accueil mitigé.



Amazon emmènera aussi les téléspectateurs dans le monde souterrain des seigneurs du crime japonais avec "Yakuza : Like a Dragon", série basée sur des jeux vidéo de Sega. Une tentative de répliquer les succès de récentes adaptations des consoles au petit écran, comme "Fallout" et "The Last of Us".



Mais au-delà de cette avalanche promotionnelle, le Comic-Con reste surtout pour des milliers de fans l'occasion de se déguiser en personnages de Disney ou en redoutables samouraïs, et de rencontrer d'autres geeks avec qui échanger des bandes dessinées.