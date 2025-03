Le CCG réitère ses décisions et ses positions constantes en faveur de la marocanité du Sahara

08/03/2025

Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Jassim Al-Budaiwi, a réitéré les décisions et les positions constantes du Conseil en faveur de la marocanité du Sahara, de la stabilité du Royaume et de son intégrité territoriale.



Dans son allocution devant la réunion ministérielle conjointe entre les Etats du CCG et le Maroc, à laquelle le Royaume a été représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le secrétaire général du Conseil s'est félicité de la résolution n° 2756 du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée le 31 octobre 2024 concernant le Sahara marocain.