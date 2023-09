Le 3ème Festival international du film de Fès du 21 au 26 février prochain

04/09/2023

La 3ème édition du Festival international du film de Fès aura lieu, du 21 au 26 février prochain, sous le signe "Les réalisatrices africaines pionnières".



Un communiqué des organisateurs indique que cet événement cinématographique sera organisé en collaboration avec le Centre Cinématographique Marocain, le Conseil de la commune urbaine de Fès, le Conseil de la région Fès-Meknès, l'arrondissement d'Agdal, et en coordination avec la wilaya de la région Fès-Meknès.



Cette manifestation culturelle, qui se tiendra au cinéma Megarama de Fès et sur la grande place Bab Boujloud, comprend une compétition officielle des longs et courts métrages.

Le programme du festival prévoit la projection de douze longs métrages qui vont concourir pour les prix du festival.



Les organisateurs ont relevé que cet événement cinématographique international constitue une opportunité pour les réalisateurs et producteurs du monde entier de découvrir la ville de Fès, qui regorge de grandes potentialités culturelles et touristiques, pour la production de leurs films, en plus d'encourager les sociétés de production internationales à s'ouvrir sur le cinéma marocain.



Le festival constitue également une occasion de contribuer au rayonnement culturel et touristique de la ville de Fès et de célébrer les femmes cinéastes du monde entier.



Le festival décernera plusieurs prix, dont le grand prix de la ville de Fès du long métrage, le prix feu Noureddine Saïl, le prix du jury, le prix de la réalisation, le prix du scénario, en plus du prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice.



La deuxième édition du festival avait honoré l'actrice égyptienne Ilham Chahine, l’actrice marocaine Amal Ayouch, l'acteur marocain Mohamed Choubi, ainsi que l'acteur tunisien Raouf Ben Omar.

​Bouillon de culture

Cinéma espagnol



La 3è édition de la Journée du cinéma espagnol se tiendra, le 6 octobre à Tétouan, l'occasion de mettre en lumière le patrimoine cinématographique espagnol, à travers la projection de films inédits.

Cette édition sera marquée par la projection du film "Embrujo", réalisé par Carlos Serrano de Osma et interprété par Lola Flores et Manolo Caracol, deux stars incontestées du flamenco, indique un communiqué de l'Institut Cervantes de Tétouan.

Loin d'être un film associé aux films espagnols de l'époque, les organisateurs ont opté pour la projection de ce film, vu qu'il s'agit d'une œuvre avec un expressionnisme pictural sans équivalent.

La même source a noté que le film "Embrujo" est un vrai bijou de cinéma et une réussite à un moment où l'une des icônes de Flamenco du XXe siècle a réussi à s'exprimer à travers le 7è art.