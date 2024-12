La pièce théâtrale "Fawda" remporte le Grand prix du Festival national du théâtre de Tétouan

02/12/2024

La pièce théâtrale "Fawda" a remporté le Grand prix de la 24ème édition du Festival national du théâtre, qui s'est clôturée, vendredi soir, au cinéma Espagnol de Tétouan.



Le prix de l'espoir a été attribué à l'acteur Achraf Mssyah pour son rôle dans la pièce "Fawda" de la troupe des Humoristes unis pour la culture et les arts de Fès, qui a également remporté le prix de la scénographie, décerné à la créatrice Asmaa Hamouch.



La pièce théâtrale "Ah ou Bardat" de la troupe "Nous jouons pour les arts" a remporté 4 prix lors de la compétition nationale. Ainsi, Jalila Tlemsi a gagné le prix de la meilleure interprétation féminine, et son partenaire à l’affiche Saïd Amel a remporté le prix de la meilleure interprétation masculine, tandis les prix de l'écriture théâtrale et de la mise en scène ont été décernés respectivement à Ahmed Sabiaa et Mahmoud Chahdi.



La créatrice Nadia Farkani a, quant à elle, remporté le prix des costumes pour sa conception des tenues de la pièce "Fi makan ma" de la troupe Africanisme des arts, culture et développement de Salé.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur artistique de la troupe des Humoristes unis pour la culture et les arts de Fès, Mohamed El Alami, a exprimé sa joie de cette distinction, soulignant que ces prix sont le couronnement du travail acharné de toute l’équipe pendant plus d'un an.

Il a noté que cette récompense incite la troupe à poursuivre ses efforts pour produire plus d’œuvres artistiques et théâtrales.



Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l'initiative du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication -Département de la Culture, en partenariat avec la province de Tétouan, cette édition a connu la participation de 12 pièces théâtrales dans la compétition officielle.



Cet événement a été marqué par la présentation de 4 spectacles de théâtre de rue sur la place Feddan à Tétouan, et 5 spectacles parallèles dans la section "Première mise en scène", ainsi que 5 représentations au théâtre Riad Sultan à Tanger, en plus de l'organisation de cérémonies de signature de plusieurs publications théâtrales, et d'une conférence intellectuelle sur "Le scénographe et les questions de la créativité théâtrale au Maroc".



Il a été ponctué également par un vibrant hommage rendu à plusieurs artistes ayant marqué la scène théâtrale marocaine, à savoir Mohamed Choubi, Mohamed Derham, Hajria Amara, Zoubeir Ben Bouchta et Hassan Badida, en reconnaissance de leurs contributions à l'enrichissement du patrimoine théâtral national au fil des ans.