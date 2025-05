Ouverture de la Rencontre nationale de théâtre "Collèges pionniers"

21/05/2025

La Rencontre nationale de théâtre "Collèges pionniers" a débuté, lundi soir au Théâtre national Mohammed V de Rabat, avec la participation de douze établissements scolaires représentant les différentes régions du Royaume.



Cet événement culturel, qui se poursuit jusqu'au 23 mai, est le fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports et l'Association Issil pour le théâtre et l'animation culturelle, dans le cadre du programme "Collèges pionniers", lancé par le ministère.



Cette manifestation artistique vise à mettre en valeur les résultats d'une année entière de formation et de travail théâtral, ainsi que la richesse et la diversité du patrimoine culturel du Royaume à travers des expressions théâtrales représentant les différentes traditions et cultures de ses régions.



Dans une allocution de circonstance, Mohamed Zerouali, directeur des curricula au ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, a indiqué que cet événement s'inscrit dans le cadre de la vision du ministère visant à améliorer la vie scolaire et à en faire un levier essentiel pour améliorer l'apprentissage grâce aux activités parallèles et en intégrant les arts dans les programmes scolaires, conformément à la loi-cadre n° 51.17, et en application de la feuille de route 2022-2026 qui donne la priorité au développement des capacités cognitives, psychologiques, sociales et culturelles de l'élève.



Cette Rencontre consacre également la culture de la reconnaissance des efforts individuels et collectifs et offre l'occasion de découvrir des talents prometteurs, a-t-il relevé, notant que le théâtre scolaire est un espace d'expression artistique et une école de vie qui ouvre de larges horizons aux apprenants pour forger leur caractère, développer leur créativité et promouvoir l'esprit d'initiative et le travail d’équipe.



Et de souligner que les représentations théâtrales présentées par les élèves, filles et garçons, sont le couronnement d'un travail acharné et l'expression sincère des visions et des préoccupations de la génération montante, reflétant l'intégration effective de l'art dans le système éducatif ainsi que le rôle du théâtre en tant qu'outil pédagogique efficace pour consolider les valeurs nationales et humaines, tout en favorisant la diffusion de la culture du dialogue, de la tolérance et de l'ouverture d'esprit.



De son côté, Said Aït Baja, président de l'Association Issil pour le théâtre et l'animation culturelle, a affirmé que cet événement est une plateforme qui vise à partager les fruits des efforts de tous les acteurs, un espace pour célébrer la créativité des élèves des collèges pionniers, permettant d’évaluer, de mesurer le degré de réalisation des objectifs fixés et de les consolider, en droite ligne de la Vision Royale érigeant la réforme du système éducatif en projet stratégique et en une priorité de l'Etat et de la société.



M. Aït Baja a en outre précisé que tous les acteurs et les bénéficiaires de ce projet se sont mobilisés pour jeter les bases d'une formation théâtrale intégrée, afin de faire du théâtre un mécanisme permettant de doter les élèves des aptitudes nécessaires au développement de leurs capacités expressives, cognitives et créatives.



Le jury, présidé par l'écrivain, réalisateur et scénariste Bousarhane Zitouni, est composé de l'actrice Ouassila Sabhi, du dramaturge Mohamed Boubou, de la scénographe Saloua Regragui et du critique Larbi Rami.



Cette rencontre rendra également hommage à deux grandes figures du théâtre marocain, en l'occurrence Fadila Benmoussa et Rachid El Ouali.

Bouillon de culture

Distinction



La Fondation nationale des musées (FNM) a annoncé, lundi, avoir décerné le premier Label "Musée du Maroc" au Musée Nejjarine des arts et métiers du bois de Fès.

"A l’issue de sa deuxième réunion, qui s’est tenue lundi 19 mai 2025 au siège de la FNM, la Commission du Label Musée du Maroc a octroyé le premier Label +Musée du Maroc+ au Musée Nejjarine des arts et métiers du bois, situé à Fès", précise un communiqué de la FNM.

Inauguré en 1998, le Musée Nejjarine des arts et métiers du bois est installé dans l’enceinte majestueuse du Fondouk Nejjarine, ancien lieu de négoce datant du XVIIIᵉ siècle, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cet espace met à l’honneur le savoir-faire traditionnel marocain lié au bois, y compris des objets du quotidien, outils de menuiserie, instruments de musique, armes, pièces et d’autres objets témoignant de cet héritage ancestral.

A travers cette première attribution, la FNM réaffirme son engagement à valoriser les espaces muséaux du Royaume. Elle invite les autres établissements à soumettre leur dossier de candidature pour l’obtention du Label "Musée du Maroc", dans un esprit d’encouragement, d’accompagnement et de promotion de l’excellence muséale marocaine, conclut le communiqué.