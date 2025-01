La demande intérieure progresse de 5,4% au T4-2024

14/01/2025

La demande intérieure aurait augmenté de 5,4% au quatrième trimestre 2024, ressort-il du récent point de conjoncture du Haut-Commissariat au Plan (HCP).



"Au quatrième trimestre 2024, la demande intérieure aurait continué de soutenir l’activité, enregistrant une progression de 5,4%, ramenant sa contribution à la croissance économique globale à 6,2 points", indique le HCP dans ce point de conjoncture.



La consommation des ménages aurait maintenu sa dynamique, affichant une hausse de 3,2% en variation annuelle et contribuant, ainsi, pour 2 points à la croissance du PIB, précise le HCP.



Malgré la baisse des revenus ruraux due à la persistance de la sécheresse, plusieurs facteurs auraient soutenu le pouvoir d’achat des ménages, notamment la stabilisation générale des prix, hormis ceux de certains produits alimentaires, l’augmentation des salaires dans la fonction publique, les transferts sociaux, ainsi que la reprise des crédits à la consommation, rapporte la MAP.



Et de noter que cette dynamique positive aurait impulsé la hausse des importations de produits finis de consommation, notamment l’automobile (+58,1%) à la fin de 2024.

La consommation des administrations publiques se serait, pour sa part, accrue de 3,9%, légèrement supérieure à 3,8% enregistré au trimestre précédent, en lien avec l’augmentation des dépenses de fonctionnement administratif.



Pour sa part, l’investissement aurait maintenu une forte dynamique au quatrième trimestre 2024, porté principalement par la consolidation de sa composante publique, notamment à travers des projets d’aménagement hydraulique et les différents chantiers liés aux préparatifs des deux manifestations sportives majeures, à savoir la CAN 2025 et la Coupe du monde 2030.



L’investissement privé se serait, pour sa part, réajusté face à la modération des exportations. Dans l’ensemble, l’investissement brut aurait progressé de 9,8%, en glissement annuel, contribuant, ainsi, pour 3,5 points à la croissance économique globale.



Cette tendance se serait corroborée par une augmentation des investissements directs étrangers et une hausse des importations de biens d’équipement industriel.

Le raffermissement de la demande intérieure a soutenu une augmentation de plus que le double du besoin de financement de l’économie vis-à-vis de l’extérieur, s’établissant à -3,8% du PIB au troisième trimestre de 2024.



Malgré une sensible amélioration de l’épargne privée, l’expansion des investissements a été plus vigoureuse, entraînant une hausse du déficit budgétaire et une augmentation de l’endettement des entreprises.