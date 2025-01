Semaine verte de Berlin : Le Maroc participe au Forum mondial pour l'alimentation et l'agriculture

21/01/2025

Le 17e Forum mondial pour l'alimentation et l'agriculture (GFFA) s'est tenu samedi à Berlin, en marge de la Semaine verte de de la Capitale allemande (17-26 janvier), avec la participation du Maroc, représenté par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Ahmed El Bouari.



S’exprimant lors de la Conférence ministérielle du GFFA, M. El Bouari a mis en avant les stratégies sectorielles, Génération Green, Halieutis et Forêts, du Maroc, ainsi que l’engagement du Royaume en faveur de la transformation de son système alimentaire afin de renforcer sa résilience et de consolider ses acquis en matière de sécurité alimentaire.



Dans ce processus, le développement de la bioéconomie constitue l’une des voies de transformation adoptées par le Maroc, a affirmé le ministre, soulignant l’importance accordée par le Royaume à la sécurité alimentaire dans la transition vers une bioéconomie responsable.



M. El Bouari a présenté, dans ce cadre, les pratiques innovantes et les expériences réussies en matière de bioéconomie circulaire, notamment la transformation des sous-produits de la pêche en aliments pour l’aquaculture et en biofertilisants, la valorisation des résidus agroalimentaires pour la production de gaz, ainsi que la conversion des résidus de trituration de l’huile d’olive en énergie et en biofertilisants.



Abordant, par ailleurs, la coopération internationale, M. El Bouari a souligné le rôle central de la coopération Sud-Sud, menée sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le partage des innovations techniques au service du continent africain.