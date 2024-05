La cité ocre vibre au rythme de son Festival "Marrakech fait son cirque"

23/05/2024

Les activités du Festival "Marrakech fait son cirque", un événement mettant en lumière le riche patrimoine de la cité ocre et la tradition ancestrale des arts vivants, ont débuté mercredi avec des spectacles enchanteurs et captivants.



Initié dans le cadre de la célébration de l'événement "Marrakech, capitale de la culture dans le Monde islamique pour l'année 2024", cet événement, qui se poursuit jusqu'au 25 mai courant, entend également mettre en avant les liens entre les traditions des arts vivants et la modernité du cirque contemporain, tout en s'ouvrant à une dimension internationale en attirant des spectacles venant de divers pays, enrichissant ainsi l'échange culturel et artistique.



Ainsi, le coup d'envoi du festival a été marqué par l'organisation d'un défilé le long de l'avenue Mohammed VI, avec la participation d'un groupe d'artistes talentueux ayant livré des shows acrobatiques, des représentations théâtrales et des tours de magie.



Ce moment joyeux a été également agrémenté par la "Parade des éléphants", un carnaval orchestré par l'Association culturelle du théâtre nomade, déambulant à travers la ville depuis la place du Palais des congrès jusqu'au parc de la jeunesse, aux rythmes envoûtants de la musique et des danses populaires.



Sous un chapiteau de cirque, implanté au parc de la jeunesse, le public a été impressionné par une variété de spectacles hauts en couleur, mêlant des danses emblématiques, des acrobaties et des performances individuelles diversifiées interprétées avec brio par des troupes locales.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Khalid Tamer, directeur artistique du festival, a souligné que cet événement culturel offre l'opportunité de partager des moments de cirque et de bonheur avec le public présent.



Cette initiative ambitionne de mettre en lumière les talents des troupes locales, a-t-il ajouté, faisant part de ses remerciements au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, à l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) et au Conseil communal de Marrakech, pour leur soutien à l'organisation de ce festival.



De son côté, Yassine Elihtirassi, représentant de la troupe théâtrale "Koulou Koulou", s'est dit heureux de participer à ce festival avec une œuvre artistique intitulée "Regarde le ciel", qui mêle acrobaties, sauts aériens et narration de la vie quotidienne.



Pour sa part, le metteur en scène et directeur de l'Association culturelle du théâtre nomade, Mohammed Hassouni, a indiqué que l'organisation de ce festival est le fruit d'un partenariat avec l'Association "Awal Nagh", précisant que cette manifestation culturelle s'inscrit également dans le cadre des efforts du ministère de tutelle visant à promouvoir l'art du cirque dans l'espace public.



Le Festival "Marrakech fait son cirque" s'annonce comme un catalyseur pour l'essor touristique de la cité ocre, en suscitant l'intérêt d'un nombre significatif de visiteurs étrangers, tout en captivant également le public marocain, passionné par l'art du cirque.