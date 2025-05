Inauguration en grande pompe du "Salon du Maroc" à Dreux : La région de Dakhla-Oued Eddahab à l'honneur

23/05/2025

L’ambassadrice de Sa Majesté le Roi en France, Samira Sitail, a inauguré, mercredi à Dreux (région Centre-Val de Loire), "le Salon du Maroc" (21-25 mai), proposant au public un véritable voyage au cœur de l’artisanat, de la gastronomie et des traditions marocaines, avec la région de Dakhla-Oued Eddahab à l'honneur.



A cette occasion, Mme Sitail, accompagnée notamment du maire de Dreux, Pierre-Frédéric Billet, du premier vice-président du Conseil régional de Dakhla-Oued-Eddahab, M'Barek Hammia, du président de la région Centre-Val-de-Loire, François Bonneau, et du président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormattollah, a coupé le ruban symbolisant l’inauguration officielle du pavillon marocain.



Organisé par le consulat général du Royaume à Orléans et la ville de Dreux dans le cadre de "L’Année du Maroc à Dreux", un événement qui célèbre les relations franco-marocaines à travers une programmation variée mêlant culture, économie, artisanat et sport, le Salon offre aux petits et grands l’occasion de découvrir les multiples facettes de la culture marocaine : son artisanat exceptionnel, sa gastronomie raffinée, ses musiques envoûtantes, ainsi que ses traditions séculaires, à travers des expositions, des conférences, des animations folkloriques et des dégustations.

S'exprimant à cette occasion, Mme Sitail a salué la forte présence de la région de Dakhla-Oued Eddahab, à l’honneur.



"La région est largement représentée à travers les différents stands que nous avons parcourus, et où nous avons pu mesurer tout ce que ces régions marocaines entendent offrir au reste du monde", a-t-elle fait observer.



L'ambassadrice a, en outre, mis en exergue le rôle important des Marocains établis en France, notamment à Dreux et dans sa région, les qualifiant de "partie prenante de ce qu’est l’image du Maroc aujourd’hui en France".



De son côté, le maire de Dreux a mis en avant, dans une déclaration à la MAP, l’importance que revêt cette édition du Salon, dans une ville qui entretient "un lien historique et humain fort" avec le Maroc.



"La ville de Dreux met tous les ans un pays à l’honneur. Cette année, c’est le Royaume du Maroc", a dit M. Billet, avec une journée d’ouverture marquée par la mise à l’honneur de la région de Dakhla-Oued Eddahab, qu’il a qualifiée de "stratégique" et "en plein boom économique".

Dakhla est "une ville avec laquelle nous allons nous rapprocher", a-t-il affirmé, annonçant la signature prochaine d’un pacte d’amitié, suivi d’un jumelage.



Pour sa part, le président de la région Centre-Val-de-Loire, a souligné que la mise à l’honneur du Maroc constitue "une manière de marquer l’importance de la présence des Marocains dans notre région (plus de 50.000)".



Il a salué "un très beau mouvement autour de l’artisanat et des productions locales", révélateur, selon lui, de "la dynamique d’une culture marocaine vivante, en Centre-Val-de-Loire".



Le premier vice-président du Conseil régional de Dakhla-Oued-Eddahab, a, quant à lui, mis l’accent sur l’opportunité offerte par ce Salon pour mettre en avant les produits du terroir de la région, ainsi que la richesse culturelle et patrimoniale du Royaume.



"Cette participation permet de mettre en lumière le potentiel économique et les nombreuses opportunités d’investissement qu’offre notre région", a, en outre, indiqué M. Hammiaa, soulignant l’engagement de la région à contribuer au renforcement des relations entre le Maroc et la France.



"C’est une opportunité très importante pour nous, élus locaux de la région de Dakhla-Oued Eddahab, pour explorer les possibilités de coopération décentralisée entre nos deux villes, Dreux et Dakhla", a, relevé, de son côté, le président du Conseil communal de Dakhla.



Plus de 120 exposants des douze régions du Royaume présentent dans le cadre de ce Salon des produits artisanaux allant des tapis faits main aux poteries et bijoux traditionnels. Des ateliers interactifs permettent aussi au public de découvrir la cuisine du Maroc, ses musiques traditionnelles, d’explorer la calligraphie arabe ou encore de s’initier aux rituels de beauté marocains.



Des conférences animées par des experts sur des thèmes variés liés à la culture, l’histoire et l’actualité du Maroc sont également au menu de cette manifestation. Des défilés de caftan et des spectacles de musique sont également prévus dans le cadre de cet évènement, qui mettra chaque jour une nouvelle région du Royaume à l’honneur, ainsi que des animations spécialement conçues pour les enfants.



Lancée en janvier dernier, "L’Année du Maroc à Dreux" a pour objectif de "mettre en valeur les richesses humaines des deux pays dans une ville symbole de l’amitié franco-marocaine". Tout au long des mois à venir, la ville française continuera de vibrer aux rythmes et aux couleurs du Royaume à travers une programmation économique, sportive et culturelle.