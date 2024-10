La Galerie d'art Zéphyr ouvre ses portes avec l’exposition collective "Fragments de l’Atlas"

10/10/2024

La Galerie d'art Zéphyr a ouvert ses portes mercredi à Ifrane avec le vernissage de l’exposition collective "Fragments de l’Atlas".



Sept artistes peintres issus de la famille de l’enseignement de la province d’Ifrane ont dévoilé leurs œuvres à l’occasion de l’ouverture de cette galerie à l’initiative de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation.



Cette exposition haute en couleur qui se poursuit jusqu’au 31 décembre, permet d’admirer 42 tableaux d’artistes peintres, une invitation à découvrir des styles artistiques différents et à voyager dans l’imaginaire de chacun des artistes.



À travers cette collection, les artistes Rahma El Moumen, Abdelhak Bounhitat, Abdellah Quabbi, Mohammed Griba, Mustapha Khadrouni, Rachid Chaarir et Rachid Harchaou présentent des œuvres qui expriment leurs pensées et leurs sentiments de manière unique et innovante, reflétant la diversité et la richesse de leurs visions créatives.



Chaque tableau fait partie d'un parcours artistique personnel, incarnant une riche diversité de thèmes et d'expériences artistiques, entre l'utilisation de couleurs vives et de tons calmes, reflétant la diversité des origines et des visions artistiques des créateurs.



Dans une déclaration à la MAP, le chef de service animation culturelle et artistique à la direction art et culture de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation, Radouane Mourai, a indiqué que "Fragments de l’Atlas" qui est une exposition d’art plastique réunissant les travaux de sept artistes peintres de la province d’Ifrane et du Moyen Atlas s’inscrit dans le cadre des activités culturelles qu’organise la Fondation avec ses différentes composantes culturelles.



Il s’agit de la première exposition du genre qu’organise la fondation dans l’une de ses différentes unités hôtelières, en l’occurrence "Zephyr Ifrane", et qui vient en complément aux différentes activités culturelles initiées par la fondation dans ses différents centres culturels, notamment à Tanger, Fès Tétouan et Rabat, a-t-il fait savoir.



De son côté, le directeur de Zéphyr Ifrane, Khalid Douiri, a expliqué que le but de cette initiative est de mettre à la disposition des artistes de la province d’Ifrane du Moyen Atlas une plate-forme qui leur permettra d’exposer leurs œuvres artistiques.



D'autres expositions similaires seront organisées en collaboration avec la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation qui s’est engagée dans cet esprit de promotion de l’art et d’encouragement des artistes.



Pour leur part, les artistes participant à cette exposition se sont félicités de cette initiative de la fondation qui leur a permis de disposer d’un espace où ils peuvent se retrouver ensemble et d’apprécier différents styles artistiques.



La Galerie d’art Zephyr à Ifrane est un espace d’exposition conçu pour offrir une expérience artistique immersive au cœur d’un cadre élégant et raffiné à travers lequel Zéphyr Ifrane ambitionne de se positionner comme un véritable médiateur culturel dans la région, en favorisant les échanges entre artistes, visiteurs et passionnés d’art, créant ainsi un pont entre les différentes expressions artistiques.



L’ouverture de cette galerie d’art s’inscrit dans le cadre de la dynamique initiée par la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l’éducation-formation depuis plus de 15 ans visant la création d’espaces de vulgarisation et de médiation culturelle et artistique pour mettre en avant et encourager différentes formes d’expressions artistiques.