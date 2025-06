Des artistes marocains signent une grande fresque à Stronarte

20/06/2025

Les murs de la commune de Strona en Italie ont parlé. Des artistes marocains ont participé à la réalisation d’une grande fresque murale baptisée «Toi et moi, et moi et toi» dans le cadre de la deuxième édition de Stronarte.



Organisé par l’Association culturelle Pro Loco di Strona, cet événement a connu une participation remarquable d’artistes marocains dont Kaoutar Bassir (France), Lilya Sakhi et Omar Gammaoui (Canada), Rachid Jouidart (Italie), Tarik Sakhi (Belgique) aux côtés de Jota (Brésil) et d’Irina (Etats-Unis). Leur art a écrit ses lettres de noblesse à travers plusieurs activités dont divers ateliers notamment en peinture et matériaux recyclés, une exposition collective, entre autres.



Fruit d’un partenariat entre les artistes marocains et les organisateurs de Stronarte, la fresque murale réalisée lors de cette édition a transformé les murs de la commune de Strona en une véritable galerie à ciel ouvert. Cette œuvre est aussi «un hymne visuel à l'interconnexion humaine», selon l’architecte et plasticienne marocaine Kaoutar Bassir, résidant à Paris. «Sur un mur qui pourrait passer inaperçu, une explosion de couleurs et de visages attire le regard, transformant un bâtiment ordinaire en une œuvre d'art puissante.

Cette fresque» est bien plus qu'une simple peinture murale, elle est un miroir tendu à l'âme humaine. Elle reflète la complexité de nos identités individuelles et la profondeur de nos liens mutuels », indique-t-elle à ce propos.



En effet, dans cette fresque murale, on voit des visages déconstruits en formes géométriques à la fois vives et dynamiques. Les teintes de bleu profond, d'orange ardent, de rouge passionné et de jaune éclatant s'entremêlent. Résultat : une mosaïque visuelle qui saisit l'essence même de l'émotion humaine. «On y devine la réflexion, l'espoir, peut-être même une pointe de mélancolie, mais toujours une dignité inhérente», poursuit-elle.



Dans la réalisation de cette œuvre, aux côtés de Kaoutar Bassir, on retient notamment la participation remarquable du graphiste et directeur artistique à Bruxelles Tarik Sakhi. Les deux ont été épaulés par les artistes Rachid Jouidart, artiste-peintre à Strona depuis 18 ans, partageant son temps entre l’Italie et New York, et le plasticien brésilien Jota. Tous les quatre ont réalisé cette fresque. Toujours dans le cadre de cette édition, Lilya Sakhi, étudiante en sciences juridiques droit international, a animé des ateliers pour enfants tandis qu’Omar Gammaoui a animé des ateliers en art de la récupération avant d’exposer les œuvres réalisées tout au long de cette expérience interactive. Parmi les artistes impliqués dans cette belle aventure, il y a l’artiste américaine Irina qui a exposé ses œuvres réalisées à partir des fils.



Il faut dire que la participation de nos artistes marocains à Stronarte a été saluée par la critique pour son originalité, sa diversité et sa qualité artistique. En apportant leur touche personnelle à cet événement culturel majeur, ces artistes ont confirmé le rayonnement de l’art marocain sur la scène artistique internationale.



« Je suis fière d’avoir participé à cet événement fédérateur. C’était une expérience riche en émotion et en partage. Nous avons passé plusieurs jours à travailler sur ce projet, alliant nos différentes techniques artistiques pour donner vie à cette fresque monumentale. Chacun de nous y a apporté sa touche personnelle afin de créer une harmonie visuelle impressionnante à plus d’un titre», a ajouté Kaoutar Bassir.



Et de conclure : «Au-delà de la dimension artistique, cette fresque n'est pas seulement une belle image, c'est un dialogue. Elle nous invite à nous arrêter, à observer et à réfléchir sur notre propre place dans le monde et sur nos relations avec les autres. «Toi et moi, et moi et toi» est un puissant témoignage artistique de l'unité dans la diversité, un appel silencieux mais envoûtant à reconnaître et à célébrer les liens qui nous unissent tous. Une œuvre qui, sans aucun doute, continuera d'inspirer et de faire réfléchir ceux qui auront la chance de la contempler».



Ayoub Akil