La FRMF organise une réception en l'honneur des Lionceaux de l’Atlas

20/04/2025

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a organisé, samedi au Complexe Mohammed VI de football à Salé, une réception en l'honneur de la sélection nationale U17, victorieuse de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN Maroc-2025).



Cette réception était une occasion pour les Lionceaux de l'Atlas afin de fêter ce sacre avec leurs familles et leurs proches dans une ambiance conviviale et festive, souligne la FRMF dans un communiqué publié sur son site officiel.



A cette occasion, "le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa a lu le message de félicitations adressé par SM le Roi Mohammed VI aux membres de la sélection nationale à l’issue de cette consécration", ajoute la communiqué.



Cette réception récompense les efforts inlassables et le grand travail accompli par les joueurs et le staff technique tout au long de cette édition, poursuit la FRMF, notant que cet exploit vient étoffer le riche palmarès du football marocain ces dernières années.