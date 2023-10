La Chine profondément préoccupée par l'escalade entre Israël et Palestiniens

09/10/2023

La Chine a indiqué dimanche être "profondément préoccupée" par les affrontements qui ont déjà fait des centaines de morts entre Israël et Palestiniens et a exhorté toutes les parties à la "retenue".



"La Chine est profondément préoccupée par l'escalade actuelle des tensions et de la violence entre la Palestine et Israël. Elle appelle toutes les parties concernées à rester calmes et faire preuve de retenue, à cesser le feu immédiatement, à protéger les civils et à empêcher une nouvelle détérioration de la situation", a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.



La diplomatie chinoise, qui a facilité plus tôt cette année le spectaculaire rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, affirme régulièrement vouloir apporter sa contribution au processus de paix israélo-palestinien, au point mort depuis 2014. "Les affrontements répétés entre la Palestine et Israël démontrent pleinement que la stagnation à long terme du processus de paix n'est pas durable", a estimé dimanche le ministère chinois des Affaires étrangères.



"L'issue fondamentale du conflit israélo-palestinien réside dans la mise en œuvre de la solution dite à deux Etats et dans la création d'un Etat palestinien indépendant", a-t-il souligné, réaffirmant une position traditionnelle de la Chine.



Jusqu'à récemment peu impliquée dans le dossier israélo-palestinien en comparaison avec les Etats-Unis, la Chine, qui entretient par ailleurs de bonnes relations avec Israël, affirme désormais avec davantage de force sa position sur le sujet.



"La communauté internationale devrait (...) accroître sa participation à la (résolution de la) question palestinienne, promouvoir la reprise rapide des pourparlers de paix israélo-palestiniens et chercher un moyen de parvenir à une paix durable", a indiqué dimanche Pékin. "La Chine continuera à déployer des efforts inlassables avec la communauté internationale à cette fin."