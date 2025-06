SM le Roi félicite l'Emir du Qatar à l'occasion de l'anniversaire de son accession au pouvoir

25/06/2025

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l'Emir de l’Etat du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, à l'occasion de l'anniversaire de son accession au pouvoir.



Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de longue vie à l'Emir de l’Etat du Qatar, afin de continuer à mener, sous sa conduite, le peuple qatari frère vers davantage de progrès et de prospérité.



Par la même occasion, Sa Majesté le Roi fait part de Sa haute appréciation des solides liens de fraternité unissant le Maroc et le Qatar, basés sur l'estime mutuelle et la coopération constructive, soulignant Sa ferme détermination à renforcer ces relations et à les hisser aux plus hauts niveaux, conformément aux ambitions communes et aux aspirations des deux peuples frères.