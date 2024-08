La Centrale thermique de Dakhla certifiée à la norme ISO 14001-V2015

Système de management de l'environnement

09/08/2024

L'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) a annoncé que la Centrale thermique de Dakhla a été certifiée à la norme ISO 14001-V2015, en Système de management de l'environnement (SME).



La certification a été délivrée dans le cadre de la mise en place d’un SME dans les centrales thermiques de l’ONEE dans les régions du Sud, au terme d'un audit qui a évalué les processus de gestion, opérationnels et de support de la centrale, a précisé l'ONEE dans un communiqué.



Cette reconnaissance illustre l'engagement constant de l’ONEE envers la durabilité environnementale par la réduction des impacts écologiques, la diminution des émissions, l’optimisation de la consommation d'énergie et la gestion responsable des déchets, souligne la même source, notant qu'elle s'inscrit dans la vision du Royaume du Maroc, qui place le développement durable au cœur de sa politique nationale, visant à concilier croissance économique et protection de l'environnement.



La réussite de l’audit reflète également, selon l'Office, l'implication de tous les collaborateurs par la prise d’initiatives en vue d’améliorer les performances environnementales conformément à la politique de l’ONEE dans ce domaine.



La Centrale de Dakhla, dotée d’une puissance installée de 76 MW, est la troisième à obtenir cette distinction après la Centrale de Tan Tan -115,5 MW - en mars 2023 et la Centrale de Laâyoune -93 MW- en février 2024, conclut le communiqué.