L'impact de la guerre commerciale sur la Chine moins fort que prévu en avril

09/05/2025

A la veille de négociations entre Pékin et Washington en Suisse, la Chine a annoncé vendredi un bond de 8,1% de ses exportations en avril, un chiffre quatre fois supérieur aux prévisions, alors que les deux pays sont englués dans une guerre commerciale lancée par Donald Trump.



Les échanges commerciaux bilatéraux sont pratiquement à l'arrêt depuis le lancement par Donald Trump de multiples vagues de droits de douane contre la première économie asiatique.



Mais après des semaines d'escalade qui ont plongé les marchés mondiaux dans la tourmente, le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent et le représentant au Commerce Jamieson Greer doivent rencontrer le vice-Premier ministre chinois He Lifeng ce week-end à Genève pour tenter de briser la glace.



Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier, son administration a imposé de nouveaux droits de douane d'un montant total de 145% sur les marchandises en provenance de Chine, auxquels s'ajoutent des mesures sectorielles, les droits cumulés sur certains produits grimpant jusqu'à 245%.

Pékin a riposté en imposant 125% de droits de douane sur les importations américaines en Chine, ainsi que des mesures plus ciblées.



Si les Etats-Unis ont fait savoir qu'ils n'attendaient pas de "grand accord commercial", ils disent au moins espérer une désescalade.

Donald Trump a annoncé jeudi une première trêve dans son offensive commerciale mondiale sous la forme d'un compromis "historique" avec Londres.



La surtaxe de 25% imposée par les Etats-Unis sur les voitures importées sera notamment réduite à 10% pour les véhicules britanniques.

La Chine a promis de ne "pas plier" et sa demande d'une levée intégrale des surtaxes américaines reste "inchangée".



Dans ce contexte, les analystes interrogés par Bloomberg s'attendaient à ce que les exportations n'augmentent que de 2% le mois dernier.

Les exportations ont néanmoins baissé de 17,6% en avril par rapport à mars en direction des Etats-Unis, selon les données publiées vendredi par l'Administration générale des douanes de Chine.



Le fait que "les dommages causés par les droits de douane américains ne se sont pas manifestés dans les données commerciales d'avril" peut être en partie dû "au transbordement dans d'autres pays, et aux contrats commerciaux signés avant l'annonce des droits de douane", a souligné dans une note Zhiwei Zhang, président et économiste en chef de Pinpoint Asset Management.

Il s'attend néanmoins "à ce que les données commerciales s'affaiblissent progressivement au cours des prochains mois".



La baisse des importations a été moins importante que prévu, de 0,2% alors que les analystes anticipaient une chute de 6%.

Les achats à l'étranger ont également été suivis de près en tant qu'indicateur clé de la demande des consommateurs en Chine.



Afin de soutenir une économie plombée par une consommation intérieure atone et la guerre commerciale avec les Etats-Unis, le chef de la Banque populaire de Chine, Pan Gongsheng, a annoncé mercredi la baisse du taux de réserve obligatoire "de 0,5 point de pourcentage" pour faciliter le crédit.



Le banquier central chinois a également annoncé la réduction du taux pour les achats de logements avec une durée de prêt de plus de cinq ans à 2,6%, au lieu de 2,85%.

Ces mesures sont parmi les plus importantes prises par la Chine pour relancer l'économie depuis septembre.

Mais les analystes soulignent le manque persistant de mécanismes de relance nécessaires pour la remettre sur les rails.



"Même si les droits de douane peuvent être réduits en fonction du résultat des pourparlers commerciaux entre les Etats-Unis et la Chine, les incertitudes persistantes continueront à accélérer le découplage structurel," a déclaré à l'AFP Gary Ng, économiste senior pour l'Asie-Pacifique chez Natixis.