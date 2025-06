Keir Starmer entend "rétablir la capacité de combat" de l'armée britannique

01/06/2025

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a promis dimanche de "rétablir la capacité de combat" des forces armées du Royaume-Uni, notamment face à la menace russe, à la veille de dévoiler la nouvelle stratégie de défense de son gouvernement.



"Nous allons rétablir la capacité de combat du Royaume-Uni comme objectif central de nos forces armées", a déclaré le chef du gouvernement dans une tribune publiée dans le tabloïd The Sun.



"Il s'agit de rassembler toutes les capacités dont nous disposons, des drones à l'artillerie, en passant par le renseignement et l'instinct humains, pour bâtir une machine de combat redoutable et intégrée", a-t-il ajouté.



Le gouvernement travailliste doit publier ce lundi sa nouvelle stratégie de défense, qui définit les menaces auxquelles fait face le Royaume-Uni et détaille comment le gouvernement entend s'y préparer sur le plan militaire.



En février, le Premier ministre Keir Starmer a annoncé qu'il porterait les dépenses de défense du pays à 2,5% de son PIB en 2027, contre 2,3% actuellement, au moment où les Etats-Unis poussent leurs alliés de l'Otan et l'Europe à investir davantage dans leur défense.



L'ambition du gouvernement travailliste est ensuite d'atteindre 3% du PIB durant la prochaine législature, soit au-delà de 2029, et le ministre de la Défense John Healey a affirmé dimanche sur Sky News qu'il n'avait "aucun doute" sur le fait que cela sera le cas.



"Nous sommes directement menacés par des Etats aux forces militaires avancées, donc nous devons nous tenir prêts", a insisté Keir Starmer, citant la Russie, l'Iran et la Corée du Nord.



"Les menaces sont de plus en plus nombreuses", a également affirmé sur la BBC dimanche John Healey, évoquant la menace russe "croissante" et les "cyberattaques quotidiennes" visant le Royaume-Uni.



Le gouvernement va notamment mobiliser 1,5 milliard de livres (1,8 milliard d'euros) pour construire de nouvelles usines de production d'armes et de munition -- ce qui portera à 6 milliards de livres le budget alloué aux munitions durant cette législature --, et d'investir 1 milliard de livres dans un système innovant de détection de cibles au combat.



Selon le journal The Times, le gouvernement envisage également de développer sa dissuasion nucléaire en achetant aux Etats-Unis des avions de combat capables de lancer des missiles nucléaires. Actuellement, le pays ne peut compter que sur ses sous-marins pour sa dissuasion.



Interrogé sur Sky News dimanche, John Healey n'a pas confirmé mais a indiqué qu'"une dissuasion forte est absolument essentielle pour assurer la sécurité" des Britanniques.