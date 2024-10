L'armurière de "Rust" se voit refuser un nouveau procès, après l'annulation de celui d'Alec Baldwin

01/10/2024

L'armurière de "Rust", le western d'Alec Baldwin dont le tournage avait été entachée par la mort d'une membre de l'équipe, n'a pas le droit à un nouveau procès, selon une décision rendue lundi par un tribunal américain.



Sur le tournage du film, en octobre 2021 au Nouveau-Mexique, l'acteur avait brandi une arme censée ne contenir que des balles à blanc mais qui avait tiré un projectile bien réel. Le tir avait tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza.



Hannah Gutierrez-Reed était responsable des armes et munitions sur le plateau. En avril, elle a écopé de 18 mois de prison ferme, pour avoir accidentellement chargé le pistolet de l'acteur avec une vraie balle.



Mais sa défense réclamait un nouveau procès, en arguant que le parquet ne lui avait pas transmis certaines pièces, notamment un lot de balles controversé. Une requête rejetée par une juge du Nouveau-Mexique.

L'inclusion de ces pièces n'aurait pas "donné lieu à un verdict différent" pour l'armurière, a-t-elle estimé dans sa décision.



Avec cette requête, la défense de Mme Gutierrez-Reed espérait reproduire la stratégie des avocats d'Alec Baldwin. Ceux-ci ont obtenu l'annulation spectaculaire du procès de la star en juillet, car le parquet ne leur avait pas transmis ce lot de balles en lien avec l'affaire.



Ces munitions étaient censées correspondre à la balle ayant tué Mme Hutchins. De quoi potentiellement expliquer comment des balles réelles, absolument interdites sur les tournages, se sont retrouvées sur le plateau de "Rust".



Dans le cas de l'acteur, la juge a estimé que le parquet s'était rendu coupable de rétention de preuve, et avait fustigé un comportement "proche de la mauvaise foi", qui violait les droits de la défense.



Mais ce raisonnement ne s'applique pas à l'armurière, selon le tribunal. Car les balles en question ont été remises aux autorités par un ex-policier, qui est un ami du père de Mme Gutierrez-Reed, et avait informé son avocat de leur existence.

Ces munitions "étaient à la disposition" de la défense de Mme Gutierrez-Reed "avant et pendant le procès", a rappelé la juge.



Les avocats de l'armurière arguaient également que le parquet avait retenu d'autres éléments importants: un entretien avec le fournisseur d'armes de "Rust" et un rapport d'expert supplémentaire sur le pistolet au coeur de la tragédie.

Mais la juge a également estimé que cela n'aurait pas changé le verdict pour Mme Gutierrez-Reed.

L'armurière continue de faire appel de sa condamnation, en invoquant d'autres motifs dans une procédure séparée.

De son côté, le parquet a lui fait appel de l'annulation du procès d'Alec Baldwin.