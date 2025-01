L'armée malienne dit avoir arrêté une figure de l'Etat islamique

06/01/2025

L'armée malienne a affirmé samedi avoir arrêté deux "terroristes", dont "un chef de premier plan" de l'organisation jihadiste Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), et tué plusieurs de ses combattants dans une opération la veille dans le nord du pays.



Dans un communiqué, l'armée "confirme l'arrestation de Mahamad Ould Erkehile alias Abou Rakia et récemment Abou Hach, un chef de premier plan de l'État islamique au Grand Sahara (EIGS)".



L'armée présente Abou Hach comme un "terroriste longtemps recherché et connu des services de renseignement pour sa responsabilité et la coordination des pires exactions et abus contre les populations dans la région de Ménaka et Gao ainsi que les attaques contre les Forces armées maliennes (FAMa)".



L'opération menée vendredi par les unités engagées dans la région de Gao a également permis la "neutralisation de plusieurs de ses combattants et la récupération de divers matériels militaires y compris d'innombrables matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés", dit le communiqué.



Le Mali est en proie depuis 2012 aux agissements de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique et aux violences de groupes communautaires

Depuis qu'ils ont pris le pouvoir lors de coups d'Etat en 2020 et 2021, les militaires ont rompu la vieille alliance avec l'ancienne puissance dominante française et se sont ensuite tournés militairement et politiquement vers la Russie.