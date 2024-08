L’OMDH et le SNPM saluent la Grâce Royale au profit de journalistes et de blogueurs

01/08/2024

Le bureau exécutif de l'Organisation marocaine des droits de l'Homme (OMDH) a salué la Grâce Royale accordée à des journalistes et blogueurs, la considérant comme étant «une décision s’inscrivant dans la démarche approuvée par le Maroc avec la création de l'Instance Equité et Réconciliation (IER) ».



Cette Grâce «est un indicateur positif reflétant la volonté sincère de tourner la page des différents dossiers qui soulèvent des débats ayant rapport aux droits humains», a souligné le communiqué de presse de cette ONG, réitérant son appel à la nécessité de libérer les détenus des manifestations sociales à Al Hoceïma de 2016, ainsi que le reste des blogueurs et tous ceux qui sont poursuivis dans le cadre des dossiers ayant une dimension de droits humains.



Pour sa part, le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) a salué la Grâce Royale en la considérant «comme un geste humanitaire significatif de la part de S.M le Roi et un message visant à renforcer le processus de réforme souhaité avec des mesures qui nous permettent de valoriser le noble exercice de la profession [...] Cela devrait être l'occasion de revoir le système juridique pour défendre la profession et les professionnels à travers une protection à la fois personnelle et objective».