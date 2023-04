L’IS condamne les violents combats au Soudan

22/04/2023

L'Internationale Socialiste condamne les violents combats qui ont éclaté depuis le samedi entre les Forces armées régulières du Soudan (FAS, armée régulière) dirigées par le général Abdel Fattah Al-Bourhane, Chef de la junte qui est à la tête du pays depuis 2021 et les Forces paramilitaires de Soutien Rapide (RSF), menées par le général Mohammed Daglo dit «Hametti», numéro deux de la junte, pour le contrôle des bases militaires et des aéroports au Soudan.



L’internationale socialiste est profondément préoccupée par le nombre élevé de morts, de blessés et des destructions d’édifices publics et privés. Les violences récentes entre fractions rivales au sein de l’armée risquent d’embraser le pays, de fragiliser davantage les institutions républicaines, de détruire le tissu socio-économique en reconstruction, d’appauvrir des populations citées parmi les plus pauvres du monde et de retarder le retour des civils au pouvoir.



L’IS exhorte les deux parties, les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) de cesser immédiatement les combats pour assurer la prise en charge des blessés, la sécurité des populations civiles et pour créer les conditions nécessaires à la reprise du dialogue et des négociations pacifiques afin de préserver l'unité et la souveraineté du Soudan, et créer les conditions d’un retour a un gouvernement civil.



L’IS appelle en outre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations unies à engager les parties rivales impliquées dans le conflit à travailler ensemble en vue trouver une solution pacifique de sortie de crise. L’IS exprime sa solidarité au peuple du Soudan et lui apporte tout son soutien pendant ces moments de doute. Solidairement, pour le Progrès. 18 avril 2023