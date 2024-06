L'Association des ombudsmans et médiateurs des Etats membres de l'OCI salue la position humanitaire de SM le Roi envers la population de Gaza

27/06/2024

L'Association des ombudsmans et médiateurs des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) a salué, mardi à Marrakech, la position humanitaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, et l'initiative du Souverain de déployer une opération humanitaire par voie terrestre destinée à la population palestinienne de Gaza, ainsi que Ses actions concrètes envers la ville d'Al-Qods Acharif.



Dans la déclaration finale ayant sanctionné la 11ème Session de son Conseil d'administration, l'Association s'est également félicitée de la position constante des chefs des États membres de l'OCI envers la cause palestinienne et les droits légitimes du peuple palestinien.



Elle a, dans ce sens, condamné "fermement les actes cruels commis par les forces israéliennes contre les habitants de Gaza, qui constituent une grave violation des lois et conventions internationales relatives aux droits de l'Homme", exprimant sa " ferme solidarité avec les habitants de la bande de Gaza face à l'agression continue et aux violations systématiques de leurs droits".



L'Association a, par ailleurs, appelé la communauté internationale, y compris tous les Etats membres de l'OCI et les autres entités mondiales, à prendre des mesures immédiates et concrètes pour demander à Israël de mettre un terme à ces actes inhumains et à se conformer aux lois et coutumes internationales, en ce qui concerne le traitement des Palestiniens et l'octroi d'aides d'envergure aux habitants de la bande de Gaza, notamment la reconstruction des maisons et la récupération des groupements détruits par l'occupant.



Elle a, de même, exhorté tous les organismes internationaux concernés à intensifier leurs efforts en termes de surveillance et de notification des violations des droits de l'Homme à Gaza et de poursuivre les responsables de ces actes odieux.



L'Association a, aussi, réitéré son engagement à promouvoir la paix, la justice et les droits de l'Homme pour tous, et à continuer d'œuvrer pour un monde dans lequel de telles atrocités soient non seulement condamnées, mais également bannies.



La déclaration finale exhorte également la communauté internationale à prendre toutes les mesures immédiates qui s'imposent pour résoudre la crise à Gaza et protéger les Palestiniens.