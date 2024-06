Jannat et Nawal Al Zoghbi créent le show

27/06/2024

L’artiste marocaine Jannat et la chanteuse libanaise Nawal Al Zoghbi ont brillé, mardi soir, sur la scène Nahda lors d'un concert vibrant et festif, séduisant un public nombreux avec leur répertoire varié, dans le cadre de la 19ème édition du Festival Mawazine-rythmes du monde.



La chanteuse marocaine établie en Egypte a ouvert en beauté la première partie du concert après une longue absence, renouvelant ainsi son lien spécial avec le public du Festival Mawazine.



Jannat a chaleureusement salué son public "exceptionnel et fidèle" avec la chanson "Ya Msa El Jamal" qu'elle a interprétée en interaction harmonieuse avec l'audience, avant de continuer le concert avec un florilège de ses succès bien connus au Maroc et dans le monde arabe.



Lors de cette soirée musicale, Jannat a partagé avec un public enthousiaste ses chansons populaires, notamment "Wahshani", "Hob Imtilak", "Aishni Aktar", "Habibi Ala Niyatou", "Hob Gamed", et d'autres encore.

Elle a clôturé sa performance par un medley marocain, portant fièrement le drapeau national, au rythme des chants alternés et passionnés de son public.



Jannat figure parmi les jeunes chanteuses les plus remarquables du monde arabe. Elle s'est illustrée dès son jeune âge, notamment après avoir participé à un concert à l'Opéra égyptien.



Lors de la deuxième partie du concert, l'artiste libanaise Nawal Al Zoghbi a captivé le public avec plusieurs de ses hits emblématiques tels que "Einik Kadabin", "Aghla El Habayeb", "Mandam Aleyk", "Yama Alou" et d'autres morceaux marquants de sa carrière musicale.

Elle a également interprété une variété de chansons folkloriques libanaises, agrémentées d'une performance artistique de la célèbre danse traditionnelle du Dabke.



A cette occasion, la chanteuse libanaise a exprimé sa joie de visiter le Maroc et de participer au Festival Mawazine-rythmes du monde, soulignant son admiration pour le public marocain.



Surnommée "l'Étoile d'or", Nawal Al Zoghbi figure parmi les chanteuses libanaises les plus renommées du monde arabe, reconnue pour ses albums à succès qui ont rencontré un large succès et lui ont valu de nombreuses distinctions.



Par Sahar Oumaimoun (MAP)