Industries manufacturières: L'indice de la production en hausse de 8% au quatrième trimestre 2023

18/03/2024

Au quatrième trimestre 2023, l’indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole a progressé sur un an, selon les chiffres publiés par le Haut-Commissariat au plan (HCP).



En hausse de 8% au terme des trois derniers mois de l’année écoulée par rapport à la même période de 2022, il reste ainsi sur une tendance haussière pour le second trimestre consécutif.



Rappelons qu’au cours du troisième trimestre de la même année, l’indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole avait enregistré une hausse de 1% par rapport à la même période de 2022.



D’après l’institution publique chargée de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc, la progression observée au quatrième trimestre résulte notamment de la hausse de l’indice de la production de l’«industrie chimique» de 22,2%, de celui de l’«industrie automobile» (21,6%), de celui de la «fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» (4,5%) et de celui de la «fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques» (25,9%).



Cette évolution s’explique aussi par la hausse de l’indice de la production de la «fabrication de produits à base de tabac» de 7,7% et de celui de l’«industrie pharmaceutique» de 7,5%, a indiqué le HCP dans sa note d’information relative à l’indice de la production industrielle, énergétique et minière (base 100 : 2015) au titre du quatrième trimestre 2023.



D’après le Haut-Commissariat que dirige Ahmed Lahlimi Alami, les données montrent, en revanche, une baisse de l’indice des «industries alimentaires» de 6,5%, de celui de l’«industrie de l’habillement» de 4,0% et de celui de la «fabrication de meubles» de 9,6%.



A titre de comparaison, les données relatives au troisième trimestre 2023 suggéraient une baisse de l’indice de la «fabrication de produits à base de tabac» (20,8%), de celui de la «fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements» (15%), de celui de l’«industrie de l’habilement» (9,7%) et de celui de l’«industrie chimique» (1,9%).



Les données d’alors indiquaient la hausse de l’indice de la production de la «fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» de 10,8%, de celui de l’«industrie pharmaceutique» de 15,3%, de celui de la «fabrication d’équipements électriques» de 22%, de celui de la «fabrication de produits en caoutchouc et en plastique» de 24,4% et de celui de l’«industrie automobile» de 6,3%.

Toujours selon la même source, l’indice de la production des industries extractives a enregistré une hausse de 32,2% au titre du quatrième trimestre de l’an dernier.



Selon les explications de l’organisme public, cette évolution résulte de la hausse de l’indice de la production des «produits divers des industries extractives» de 34,3% et de celui des « minerais métalliques » de 0,2%.



Il est à rappeler que ce même indice avait enregistré une baisse de 6,1% au cours du trimestre précédent en raison de la baisse de l’indice de la production des «produits divers des industries extractives» de 6,4% et de la hausse de celui des «minerais métalliques» de 0,5%, selon les explications d’alors.

L’indice de la production de l’énergie électrique a pour sa part connu une hausse de 4,3%, améliorant ainsi sa progression après avoir progressé de 2,1% un trimestre avant.



Ainsi, le Haut-Commissariat note en conséquence que «les indices de la production des secteurs sus-indiqués auront enregistré, en 2023 par rapport à 2022, des hausses de 2% pour l’industrie manufacturière hors raffinage de pétrole, de 1,4% pour l’énergie électrique et une baisse de 5,3% pour les industries extractives ».



Alain Bouithy