Coopération bilatérale : La CGEM en mission économique en Corée du Sud

10/06/2025

Une importante délégation de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a entamé lundi une mission à Séoul, en République de Corée, avec pour objectif de dynamiser davantage les relations économiques bilatérales et d'identifier de nouvelles perspectives de coopération et d'investissement entre les entreprises marocaines et coréennes.



Conduite par le président de la CGEM, Chakib Alj, la délégation est composée d'entreprises opérant dans les secteurs de l'automobile, de la plasturgie, de l'industrie chimique et parachimique, de l'agroalimentaire, de l'industrie lourde, de l'industrie pharmaceutique, des mines, des énergies renouvelables et des nouvelles technologies.



La première étape de cette mission a conduit la délégation marocaine à la Zone Economique Libre d'Incheon (IFEZ), en présence de Chafik Rachadi, ambassadeur de Sa Majesté le Roi en République de Corée, rapporte la MAP.



A cette occasion, Wonsok Yun, commissaire de l'IFEZ, a présenté aux membres de la délégation l'écosystème dynamique de cette zone, qui héberge aujourd'hui plus de 300 entreprises étrangères actives dans des secteurs variés, dont l’industrie manufacturière et la recherche et développement.



Un moment fort de cette visite a été la découverte du Smart City Integrated Operation Center (SCIOC), une plateforme centrale opérationnelle depuis 2012, qui coordonne en temps réels les services urbains clés tels que la gestion du trafic, les interventions d'urgence, la surveillance environnementale et la maintenance des infrastructures.



Par ailleurs, la délégation a visité, dimanche, le Samsung Innovation Museum (SIM) à Suwon, près de Séoul. Cette visite immersive a permis de retracer l'histoire des innovations majeures du géant coréen, depuis ses premiers appareils électriques jusqu’aux solutions technologiques les plus avancées.



La mission se poursuit jusqu'au 13 juin et sera marquée par des réunions avec des entreprises coréennes leaders, des rencontres avec des organisations professionnelles coréennes, notamment l'Association coréenne du commerce international (KITA) et la Chambre de commerce et d'industrie de Corée (KCCI), ainsi que des B2B et des sessions sectorielles.