Hologramme du légendaire Abdelhalim Hafez : Un retour majestueux à l’âge d’or de la chanson arabe

25/06/2025

Qui aurait pu imaginer, en 2025, assister à un concert d'Abdelhalim Hafez, légende disparue de la chanson arabe ? Et pourtant, le Festival Mawazine-rythmes du monde l’a fait.



Grâce à la technologie holographique, le public marocain a eu l’opportunité unique de revivre, lundi soir au Théâtre Mohammed V, un moment d’exception : un voyage musical hors du temps au cœur de l’univers d'Abdelhalim Hafez, dont la voix continue de bercer le monde arabe, plus de quatre décennies après sa disparition.



Dans une salle archicomble et chargée d’émotion, le "Rossignol brun" est réapparu sur scène sous un tonnerre d’applaudissements d’un public ému jusqu’aux larmes. Chaque note résonnait comme un écho du passé, recréant l’aura inoubliable de l’un des plus grands monuments de la chanson arabe.



Chaque détail des gestes et des expressions d'Abdelhalim Hafez (ses mimiques, son port de tête, ses mouvements délicats, son interaction avec l'orchestre…), a été recréé avec un réalisme surprenant, offrant une immersion totale dans son charisme et son art, qui continue de toucher les cœurs avec la même intensité.



Ce spectacle d’exception s’est ouvert par la chanson emblématique dédiée au Maroc "El Maa' Wal Khodra", avant d'enchaîner avec des chefs-d’œuvre intemporels tels que "Bahebek", "Awel Mara", "Gana El Hawa", "Gabar" ou encore "Asmar ya Smarani", recréant l’atmosphère envoûtante des grandes soirées orientales.



Portés par la magie du moment, les spectateurs reprenaient les paroles avec ferveur, comme si le temps s’était figé. Une véritable communion s’est installée entre l’icône ressuscitée par la technologie et un public transporté par la nostalgie et l’admiration.



Avec un orchestre live et une mise en scène soigneusement élaborée, ce concert a été un hommage vibrant à l’un des symboles du romantisme arabe, pour le plus grand bonheur d’un public conquis et profondément ému.



Cette soirée mémorable a réuni des générations entières, unies par l’amour d’une voix éternelle, pour assister à ce qui restera l’un des temps forts les plus marquants de cette 20ᵉ édition.



Figure emblématique de la chanson romantique arabe, Abdelhalim Hafez a laissé derrière lui un héritage artistique inégalé. Plus de quarante ans après sa disparition (30 mars 1977), sa voix continue d’émouvoir et d’inspirer.



Après le concert en hologramme plus que réussi d’Oum Kalthoum lors de la précédente édition, c’est aujourd’hui Abdelhalim Hafez qui renaît sur scène, poursuivant ainsi cette expérience novatrice qui célèbre l'héritage musical arabe et fait découvrir les possibilités infinies offertes par la technologie holographique.