Voyage musical entre Orient et Occident au Théâtre Mohammed V signé maestro Adnane Matrone

25/07/2025

Le Théâtre Mohammed V de Rabat a abrité, mardi soir, un concert musical exceptionnel du maestro marocain Adnane Matrone, qui a emporté le public dans un voyage sonore magique unissant mémoire et créativité et mêlant senteurs du patrimoine à la force de l’expression contemporaine.



Organisée avec la participation de l'Orchestre symphonique des jeunes de Malaga (JOPMA) et la chorale CASASAWT, cette soirée de célébration du patrimoine culturel à travers l’excellence symphonique a mis en scène des performances musicales fusionnant le patrimoine arabe et marocain à la musique internationale, sous la direction artistique du chef d'orchestre Adnane Matrone, qui a piloté ce grand spectacle avec une vision artistique créative.



Le programme de ce spectacle raffiné, qui a réuni l’élégance symphonique et la fluidité vocale, a débuté par un moment interactif entre le maestro et le public, qui a donné le tempo à la soirée, dans une expérience collective d’expression spontanée et créative.



La soirée s'est poursuivie avec des pièces musicales célèbres, telles que "Radetzky", "Boléro" et le thème de la série "Game of Thrones", avant de plonger dans des univers orientaux et marocains avec des œuvres comme "Kharboucha", "Moulay Abdellah" et "Lamma Bada Yatathanna", ainsi que des reprises occidentales réarrangées à l'instar de "Billie Jean".



Dans une déclaration à la MAP, l'artiste Adnane Matrone a souligné que ce spectacle représente un moment artistique exceptionnel qui revisite la mémoire collective des musiques mondiale, arabe et marocaine, et lui insuffle une nouvelle vie à travers des approches symphoniques ouvertes sur le monde.



L’implication du public dans la performance rythmique a constitué un élément symbolique dans ce spectacle, en tant qu'action collective qui dépasse les limites de l’écoute à une véritable participation, a-t-il relevé.



Par ailleurs, l'artiste a assuré que ce projet artistique traduit une vision esthétique qui marie authenticité et expérimentation et reflète une profonde préoccupation pour les valeurs de dialogue culturel et d’expression humaine.



Il a, en outre, fait part de sa fierté de présenter ce concert avec la participation de sa chorale, CASASAWT, et l’Orchestre symphonique des jeunes de Malaga, qui a apporté une dimension fraternelle et internationale à la prestation.

Bouillon de culture

Tournage



Le cinéaste américano-britannique Christopher Nolan a choisi la ville de Dakhla, dans le sud du Maroc, pour le tournage d'une partie de son prochain long-métrage "The Odyssey".

Ce film est une adaptation cinématographique de l'épopée d'Ulysse, dont certaines scènes sont actuellement tournées sur le site de la Dune Blanche, à une trentaine de kilomètres de la perle du Sud du Royaume.



Après des prises de vues réalisées à Ouarzazate, notamment à Ksar Aït Ben Haddou, puis en Italie, l’équipe de production a installé ses caméras dans cette zone emblématique du Sahara marocain, séduisante par ses paysages naturels contrastés, entre sable blanc immaculé, lagune panoramique et biodiversité exceptionnelle.



Aux côtés du réalisateur d'"Oppenheimer", plusieurs figures hollywoodiennes ont rejoint le plateau à Dakhla, dont Matt Damon dans le rôle d'Ulysse, Zendaya et Charlize Theron.

La sortie mondiale de ce film réunissant un casting prestigieux, dont Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway et Lupita Nyong’o, est prévue le 15 juillet 2026.



Avec ses paysages pittoresques et ses sites naturels exceptionnels, Dakhla offre un cadre singulier qui ne cesse de susciter l’intérêt des professionnels du 7ᵉ art.