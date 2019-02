Grande-Marlaska: la visite officielle des Souverains espagnols au Royaume confirme que le Maroc et l’Espagne sont plus que deux pays voisins

12/02/2019 Propos recueillis par Mohamed Taoufik Ennassiri

La visite officielle des Souverains espagnols au Maroc, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI, constitue "un événement important et distingué" qui illustre les relations "fraternelles " entre les deux Familles Royales, a souligné le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.

Dans une interview à la MAP, M. Grande-Marlaska a ajouté qu’il s’agit d’une visite à un pays "frère" avec lequel l’Espagne partage une histoire commune, ainsi que des relations culturelles, économiques et politiques.

"L’importance et la portée de cette visite ne sont plus à démontrer. Le Maroc sait qu’il est considéré par l’Espagne comme un partenaire privilégié d’une grande importance", a-t-il poursuivi, rappelant que les premiers déplacements officiels des chefs de gouvernements espagnols sont d’habitude effectués au Maroc.

Cette visite officielle des Souverains espagnols au Royaume "confirme, une nouvelle fois, que le Maroc et l’Espagne sont plus que deux pays voisins", a affirmé M. Grande-Marlaska.

Le ministre espagnol a fait observer que ces déplacements au plus haut niveau sont aussi le couronnement des "relations pérennes" entre l’ensemble des départements ministériels et institutions des deux pays.

"Moi, par exemple, je suis à la tête du ministère espagnol de l’Intérieur depuis huit mois seulement et je me suis réuni déjà cinq fois avec mon homologue marocain, Abdelouafi Laftit", a-t-il dit à ce sujet, mettant en exergue les "contacts permanents" entre les autres ministres et responsables des deux pays.

Interrogé au sujet du défi migratoire auxquels font face le Maroc et l’Espagne, M. Grande-Marlaska a souligné que les deux pays souffrent ces dernières années d’une pression migratoire "très forte".

Il a noté que le Royaume fournit des efforts colossaux pour faire face à ce défi, notamment en mobilisant des ressources humaines et financières importantes pour la lutte contre l’immigration illégale et les mafias de trafic d’être humains.

Le ministre espagnol a qualifié de "très importantes" les relations de coopération bilatérale en la matière, notant que Rabat et Madrid oeuvrent pour les consolider davantage en vue de faire face à la pression migratoire de plus en plus croissante en raison du déplacement des flux des migrants illégaux vers la Méditerranée occidentale.

Il a mis en relief, par ailleurs, les efforts du Maroc ayant pour objectif de contribuer au développement des pays africains.

"L’Espagne œuvre à mettre en exergue, au sein de l’Union européenne (UE), le rôle très important joué par le Maroc en matière de contrôle des frontières et à inciter l’Europe à s’impliquer davantage avec le Royaume dans ce domaine", a ajouté M. Grande-Marlaska.

Il a estimé, à cet égard, que l’Europe doit développer une coopération globale avec le Maroc dans les domaines liés au développement socio économique, vu que le Royaume est "un partenaire fiable et loyal" de l’UE.

"L’Espagne est en train de défendre cette idée de manière claire au sein de l’UE et je crois que ceci est en train de donner ses fruits", a-t-il dit.

Évoquant la coopération maroco-espagnole dans le domaine sécuritaire en rapport notamment avec la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, M. Grande-Marlaska s’est félicité de l’excellent niveau de collaboration entre les deux pays visant à combattre ces deux phénomènes qui "mettent en danger notre Etat de droit et tentent de perturber la cohabitation pacifique au sein de nos sociétés".

L’Espagne et le Maroc ont été touchés par le phénomène du terrorisme et ceci "nous a incité à travailler sérieusement et d’une manière intense sur les questions de la prévention et la lutte contre la radicalisation et l’échange d’informations et de techniques d’enquête", a-t-il poursuivi.

La coopération et l’échange entre Rabat et Madrid portent aussi sur la lutte contre le crime organisé sous toutes ses formes qui est devenu de plus en plus lié au financement du terrorisme, a fait observer le responsable espagnol.

"Nous sommes, dans cet aspect, des partenaires fiables et nous accordons aussi un grand intérêt aux relations multilatérales dans ce domaine dans le cadre de l’UE », a-t-il précisé, notant qu'il sera procédé, dans le cadre de cette visite officielle des Souverains espagnols au Maroc, à la signature d’un accord cadre de coordination en matière de sécurité.

"Cet accord établit les normes des axes de coopération dans ce domaine, en termes de commissions mixtes de suivi, de possibilités d’action et d’échange d’informations opérationnelles et de partage des stratégies de lutte contre le crime organisé", a-t-il expliqué.

"Cet accord entre le Maroc et l’Espagne est le couronnement de cette coopération distinguée et de confiance mutuelle et historique" existant entre le Maroc et l’Espagne en matière sécuritaire, s'est-il félicité.

Le ministre espagnol s'est par ailleurs félicité du niveau d'intégration de la communauté marocaine résidant en Espagne.

"Les Marocains résidant en Espagne font partie intégrante de la société espagnole et c’est le résultat des relations d’amitié et de fraternité séculaires entre les deux pays", a affirmé le ministre.