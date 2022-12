Fouzi Lekjaa : L'audience Royale accordée à la sélection nationale illustre la Haute Sollicitude dont S.M le Roi entoure les jeunes et les sportif

21/12/2022

L' Audience accordée, mardi à la Salle du Trône au Palais Royal à Rabat, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux membres de la sélection nationale, suite à son parcours exceptionnel à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, illustre la Haute Sollicitude dont le Souverain entoure les jeunes et les sportifs, a affirmé Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



Sa Majesté le Roi n'a eu de cesse de soutenir le sport et les sportifs et appuyer les jeunes, en vue de réaliser les meilleurs exploits, a souligné M. Lekjaa dans une déclaration à la presse à l'issue de l'Audience Royale.



Le président de la FRMF a également mis en avant la présence à l'Audience Royale des mères des joueurs, qui résident pour la plupart à l'étranger, notant que les Marocains ont, une nouvelle fois, incarné la cohésion entre le Trône et le Peuple.



Avec cet exploit, le Maroc a prouvé son leadership sur les plans maghrébin, africain et arabe, a-t-il déclaré, notant que les victoires ont mis en avant la civilisation marocaine ancestrale, qui a toujours uni les religions et les civilisations. "Des valeurs parfaitement illustrées par les supporters marocains à travers le monde".



"Ce sont là les traditions du grand peuple sous la conduite éclairée d'un grand Roi," a conclu M. Lekjaa.