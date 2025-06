Andrew Murrison : Un levier pour des relations plus solides entre Rabat et Londres

03/06/2025

Le soutien britannique au plan marocain d’autonomie au Sahara est à même de baliser le chemin pour une coopération multiforme plus accrue entre le Royaume Uni et le Maroc, deux pays liés par des liens séculaires, a affirmé, lundi, l’ancien ministre d’État britannique à la Défense, Andrew Murrison.



Dans une déclaration à la MAP, M. Murrison, membre de la Chambre des Communes (Chambre basse du parlement britannique), s’est félicité de ce soutien exprimé dimanche par le gouvernement du Royaume Uni qui considère l'initiative d'autonomie comme « la base la plus crédible, viable et pragmatique pour régler le différend » régional autour du Sahara marocain.



M. Murrison, qui co-préside le All-Party parliamentary groupe pour le Maroc au parlement de Westminster, a émis le souhait de voir cette nouvelle dynamique confortée davantage par une coopération de plus en plus substantielle dans des secteurs clés comme l’énergie, la sécurité et le commerce.