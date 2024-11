Football féminin/U17: Double confrontation amicale Maroc-Tchéquie

28/11/2024

L’équipe du Maroc féminine des moins de 17 ans jouera deux rencontres amicales face à la République tchèque les 28 novembre et 2 décembre au Complexe Mohammed VI à Salé (18h00), a annoncé la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



Cette double confrontation amicale, intervient dans le cadre du stage de préparation des Lioncelles de l’Atlas, qui se déroule du 25 novembre au 3 décembre au Complexe Mohammed VI de football, souligne la FRMF sur son site web.

A cet effet, le coach Rubén Cordero Ojeda a convoqué 28 joueuses, à savoir.



Boukharb Ahlam (Fath Union Sport), Youssoufi Hiba (AS FAR), Dofry Sara (Étoiles de l’Avenir), Tazi Malak (Fath Union Sport), Azraf Kaoutar (Barcelona FC - ESP), Oubella Meryem (Wydad Athletic Club), Mouman Malak (Raja Ain Harrouda), Boushaba Laila (Ajax Amsterdam - NLD), Baha Mayssa (FC Barcelone - ESP), Boughazi Chaimae (RCD Espanyol - ESP), Ihssan Romaissa (Montpellier HSC - FRA), El Mokadem Hanna (Jura Sud Foot - FRA), Belkouche Ines (Paris FC - FRA), Aboudou Lara (Santamarta Malaga CF - ESP), Maghout Malak (Phoenix), Kahlaoui Inaya (Montpellier HSC - FRA), Boufarrah Haevenly (AZ Alkmaar - NLD), Hamdani Anissa (Dijon FCO - FRA), Boughazi Charaf (RCD Espanyol - ESP), Dhissi Imane (Borussia Monchengladbach - DEU), Nibouch Samia (FC Basel - SUI), Diyen Imene (Paris SG - FRA), Naam Fatiha (AS FAR), Ben Amar Sofia (Utrecht FC - NLD), Eloualidi Ayah (AZ Alkmaar - NLD), Thais Lanvin (Dijon FCO - FRA), Redouani Isra (FC Skillz - NLD) et Lakradi Amana (Ajax Amsterdam - NLD).