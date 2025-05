Plus de 1200 participants à la 19ème édition de la Coupe internationale Mohammed VI de Karaté

27/05/2025

La ville de Rabat accueillera, du 30 mai au 1er juin prochain, la 19ᵉ édition de la Coupe internationale Mohammed VI de karaté, avec la participation de plus de 1.200 participants.



Lors d'une conférence de presse tenue, lundi à Bouznika, les organisateurs ont précisé que cette grande compétition, placée sous l’égide de la Fédération mondiale de karaté (WKF), connaîtra une participation sans précédent d’athlètes, d’entraîneurs, d’arbitres, de cadres techniques et de membres officiels représentant plus de 80 pays.



Ils ont souligné que l'organisation de cette manifestation sportive à Rabat confirme le positionnement du Maroc en tant que pôle international du karaté et destination privilégiée pour l’organisation des grandes compétitions mondiales, ajoutant que cette édition vise à offrir une expérience enrichissante mêlant sport et culture.



Les organisateurs ont, dans ce sens, précisé que le Maroc sera représenté lors de cette édition par une sélection d’athlètes de haut niveau, déterminés à briller et à porter haut les couleurs nationales, à savoir Nisrine Brouk qui évoluera en kumite féminin (-68 kg), Aya En-Nesyry en kata féminin, Abdel Ali Jina en kumite masculin (-60 kg), Mehdi Sriti en kumite masculin (-84 kg) et Saïd Oubaya en kumite masculin (-67 kg).



A cette occasion, le président de la Fédération Royale marocaine de karaté et disciplines associées (FRMKDA), Mohamed Mouktabil, a rappelé que cette grande compétition internationale, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rassemblera les meilleurs pratiquants mondiaux pour offrir un spectacle sportif d’exception.



Il a ajouté que le renouvellement de la confiance de la WKF envers le Maroc pour accueillir cet événement témoigne de la reconnaissance du pays en matière d’organisation de manifestations sportives internationales, saluant au passage le travail remarquable accompli par les comités locaux pour garantir le succès de ce rendez-vous sportif majeur.



M. Mouktabil a également souligné que le Maroc a de nouveau obtenu la confiance de l’instance internationale pour organiser le prix "Grand Winner", une distinction décernée au meilleur athlète de la saison, indiquant à ce titre, que le champion marocain Saïd Oubaya, lauréat de ce prix lors de la précédente édition, figure parmi les grands favoris pour réitérer cet exploit cette année.



De son côté, le directeur de cette édition, Zitouni Matyout, a précisé que cette année constitue une étape du circuit de la Premier League mondiale, tout en rappelant qu’il s’agira de la dernière manche de ce prestigieux championnat, ce qui en fait une édition exceptionnelle.



Pour sa part, le champion marocain Saïd Oubaya a affirmé que l’équipe nationale est pleinement préparée pour réaliser de bons résultats et continuer à enrichir le palmarès du sport marocain, soulignant que toutes les conditions sont réunies pour ravir le public passionné de cette discipline.



Outre la compétition sportive, cette édition sera aussi l’occasion de valoriser la richesse du patrimoine culturel marocain à travers l’organisation d’un village sportif ouvert au public, comprenant des espaces d’exposition et d’échanges culturels, ainsi qu’une soirée artistique mettant à l’honneur les traditions marocaines à travers des stands d’artisanat, des coopératives locales, des prestations artistiques et une dégustation de plats marocains authentiques.