Focus sur l’ efficacité énergétique comme levier de la compétitivité de la région du Nord

23/03/2022

Les participants à un séminaire organisé, récemment à Tanger, ont souligné l'importance de l’efficacité énergétique comme levier majeur de la compétitivité logistique et industrielle de la région du Nord. Lors de cette rencontre, organisée dans le cadre du partenariat entre le Club des opérateurs économiques agréés du Maroc (Club OEA) et l’Institut de formation aux métiers des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (IFMEREE), les intervenants ont relevé l'importance de débattre de ce sujet d'actualité, qui intéresse aujourd'hui plus que jamais tous les secteurs d'activité, avec à leur tête les secteurs de l'industrie et du transport, mettant l'accent sur la stratégie nationale d'efficacité énergétique (SNEE) adoptée par le Maroc, qui vise à réaliser une économie d'énergie d'environ 20% à l'horizon 2030, à travers une meilleure utilisation de l'énergie dans tous les domaines d'activité économique et sociale. Ils ont également salué ce genre d'initiatives visant à sensibiliser les acteurs économiques de la région à la nécessité de rationaliser l'utilisation de l'énergie et de recourir aux énergies renouvelables, qui constituent une source d'énergie inépuisable et plus propre que les énergies fossiles et fissiles actuellement exploitées dans le monde, rapporte la MAP. Dans un discours d'ouverture, le président du Club OEA, El Mootamid Abbad Andaloussi, a indiqué que cette manifestation, placée sous le thème "L’efficacité énergétique, levier majeur de la compétitivité logistique et industrielle de la région du Nord", réunit des experts nationaux et internationaux, qui sont venus partager leurs expériences et leur savoir sur ce sujet de grande actualité. "La région du Nord, qui est devenue aujourd’hui une plateforme industrielle et logistique majeure pour la Méditerranée et pour l’Afrique, traite aujourd’hui plus de 50% du volume du commerce extérieur du pays et cela grâce à plus de 1.100 entreprises installées dans les zones franches de Tanger Med et qui représentent différents secteurs, tels que l’automobile, l’aéronautique, la logistique, le textile et le commerce, avec des activités tournées essentiellement vers les marchés européens", a-t-il fait savoir, notant que l’efficacité énergétique constitue un levier majeur de compétitivité et pour la décarbonation des exportations des entreprises de la région. Le responsable a précisé que ce séminaire vise à répondre à des questions précises comme : "Quels sont les enjeux réglementaires relatifs à la décarbonation de ces deux secteurs?", "Quels sont les mécanismes nationaux et internationaux qui peuvent être mobilisés parles opérateurs industriels et de la logistique pour financer leurs projets d’efficacité énergétique?" et "Comment qualifier les ressources humaines de l’entreprise pour être au rendez-vous?". Cette rencontre, a-t-il poursuivi, a pour objectif de sensibiliser et informer les différents opérateurs économiques de la région sur l'importance de l'efficacité énergétique et ses retombées positives sur leur compétitivité et leur développement. Pour sa part, la directrice de l'IFMEREE, Assia Afif, a indiqué que le recours aux énergies renouvelables et la promotion de l'efficacité énergétique représentent une priorité dans le contexte socioéconomique et politique actuel, notant que ce séminaire s'inscrit dans un processus commun visant à ancrer l'engagement de son établissement à la mise en oeuvre effective de la SNEE au niveau de la région. "Le Maroc a adopté en 2009, sous les Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, une stratégie énergétique basée principalement sur les énergies renouvelables et le développement de l'efficacité énergétique, et ce dans les différents secteurs d'activité, dont le transport, le bâtiment, l'industrie, l'éclairage public, l'agriculture et la pêche maritime", a rappelé Mme Afifi, notant que ce séminaire constitue l'occasion pour les experts de partager leurs expériences et expertises dans ce domaine et de présenter des solutions alternatives, afin d'assurer une transition énergétique efficace au niveau de la région et une transition formation-emploi réussie, ainsi que de relever les défis posés. Quant à Rachid Lachiri, représentant du conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, il amis l'accent sur l'importance de l'efficacité énergétique dans l'atteinte des objectifs principaux de l'économie verte et le renforcement de la compétitivité de l'économie nationale, notant que la région TTA, qui connaît un essor économique remarquable, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, s'emploie à relever les défis de l'efficacité énergétique, en vue de promouvoir la compétitivité industrielle et logistique de la région. M. Lachiri a assuré que le conseil régional veille à assurer la mise en oeuvre de la SNEE et des autres programmes de développement des énergies renouvelables au niveau de la région, notant que cette rencontre constitue une occasion pour débattre des défis de la compétitivité industrielle, notamment la mise en oeuvre des accords internationaux visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le pacte vert pour l'Europe, et partager les expériences réussies en matière de développement des énergies renouvelables. Cette manifestation, tenue à l'IFMEREE de Tanger, a été ponctuée par des interventions sur "Les défis des entreprises marocaines exportatrices face à la taxe carbone", "Les dispositifs de financements de l’économie verte par la BERD", "La formation sur l’écoconduite, levier de compétitivité des entreprises de la logistique du transport", et "Les nouveaux métiers de l’efficacité énergétique au sein de l’entreprise", animées par des experts nationaux et internationaux.