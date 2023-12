Focus à Youssoufia sur l’amélioration de la qualité des services fournis aux personnes en situation de handicap

18/12/2023

L’amélioration de la qualité des services fournis aux personnes en situation de handicap a été au cœur des débats, samedi à Youssoufia, à l’occasion d’une rencontre de communication initiée par le Comité provincial de développement humain (CPDH).



Lors de cette rencontre tenue en présence notamment du gouverneur de la province de Youssoufia, Mohamed Salem Essabti, l’accent a été mis, via une série d’exposés, sur le bilan des réalisations de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), notamment en matière d’accompagnement des personnes en situation de handicap.



Placée sous le thème "Evaluation du bilan et prospection des horizons", cette rencontre qui intervient à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées et consacre la politique de communication et de proximité prônée par le CPDH à l’égard des différents partenaires, acteurs et personnes ciblées par les différents programmes de l’INDH, a été aussi l’occasion de porter un intérêt particulier au bilan des moult prestations de service fournies par l’Entraide nationale dans ce domaine.



Dans une allocution de circonstance, M. Essabti a mis en relief les multiples efforts déployés au niveau de la province de Youssoufia durant la 3ème phase de l’INDH et qui ont porté sur l’élargissement de la carte de ciblage des personnes en situation de handicap, la construction et l’équipement de nouveaux centres, tout en garantissant un meilleur encadrement humain, dans le cadre du partenariat avec l’Entraide nationale.



Le gouverneur a mis l’accent aussi sur les efforts portant sur l’élargissement de la carte des classes-ressources en partenariat avec le secteur de l’éducation nationale, notant que cette rencontre offre une opportunité de débattre et d’échanger des points de vue afin d’évaluer le bilan du travail accompli et d’engager une réflexion mutuelle sur la nature des projets susceptibles de s’inscrire dans les plans d’action futurs. La finalité étant d’améliorer la qualité des services fournis aux personnes en situation de handicap au niveau de la province de Youssoufia, a-t-il conclu.



De son côté, le représentant de l’Entraide nationale à Youssoufia a passé en revue la politique gouvernementale relative à l’accompagnement de cette catégorie.

Lors de cette rencontre, il a été aussi procédé à la présentation d’un exposé mettant en exergue l'importance de l’inclusion des enfants en situation de handicap dans les salles des ressources au sein des écoles publiques, et un autre exposé sur le bilan du diagnostic territorial des personnes en situation de handicap, réalisé par l’Association nationale des ambassadeurs de l’éducation spécialisée, en partenariat avec les autorités locales.



Les travaux de cette rencontre de communication ont été sanctionnés par un ensemble de recommandations qui feront l'objet d'analyse et de discussion par les membres du CPDH ainsi que les comités locaux de développement humain dans la perspective de la mise en place de plans d’action de nature à répondre aux aspirations liées à l'amélioration et la promotion de la qualité des services fournis aux personnes en situation de handicap.



Ont pris part aux travaux de cette rencontre, entre autres, des membres du CPDH et des Comités locaux de développement humain, des acteurs de la société civile œuvrant dans le domaine de l'accompagnement des personnes à besoins spécifiques, ainsi que des représentants des départements gouvernementaux concernés.