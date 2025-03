Plus de 25 millions de fidèles à la mosquée Al Haram durant les dix premiers jours du mois de Ramadan

14/03/2025

Plus de 25 millions de fidèles et de visiteurs ont afflué sur la mosquée Al Haram, lors de la saison de la Omra et au cours des dix premiers jours de Ramadan, rapportent des médias locaux, qui ont révélé que plus de 5,5 millions de musulmans ont accompli les rites de la Omra durant cette même période.



L'Autorité générale des affaires des deux Saintes Mosquées a fait état de 120.000 unités d'éclairage qui assurent l'éclairage tout au long de l'année de la Mosquée Al Haram.

Plus de 11.000 employés qualifiés, hommes et femmes, sont chargés d’organiser les couloirs, au moment où 350 superviseurs saoudiens surveillent le travail sur le terrain de 4.000 ouvriers chargés du nettoyage de la Mosquée Al Haram cinq fois par jour.



De plus, 20.000 conteneurs d'eau de Zamzam sont déployés aux abords de la Mosquée sacrée pour répondre aux besoins des pèlerins et des fidèles, tandis que le nombre de voiturettes électriques s'élevait à 400, grâce à une identité visuelle unifiée qui reflète le caractère particulier de la Mosquée Al Haram.



Cette Mosquée dispose de l’un des plus grands systèmes de climatisation au monde, d’une capacité de 155.000 tonnes de réfrigération, exploitée par deux stations principales, à savoir la station Al Shamiya d'une capacité de production allant jusqu’à 120.000 tonnes et la station Ajyad, d'une capacité de production de 35.000 tonnes.



Ces systèmes développés maintiennent les températures intérieures entre 22° et 24°, tout en utilisant des dispositifs de purification très efficaces qui éliminent 95% des impuretés, assurant ainsi une qualité d'air optimale à l'intérieur de la Mosquée Al Haram.

La Mosquée Al Haram est dotée d’un système sonore sophistiqué pour garantir une diffusion sonore claire et de qualité des prières et prêches.