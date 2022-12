Finances publiques: Appel à dépasser la vision court-termiste

19/12/2022

Le directeur général de l'Institut Royal des études stratégiques (IRES), Mohamed Tawfik Mouline, a appelé, récemment à Rabat, à dépasser la vision court-termiste des finances publiques qui n'est plus optimale pour la conduite de la politique budgétaire.



S'exprimant lors de la 15ème édition du Colloque International des Finances Publiques, organisée sous le thème "Quel modèle de gouvernance des finances publiques dans un monde de multi-crises?", M. Mouline a indiqué que la succession de crises a mis en évidence la question des équilibres financiers des Etats, à court et moyen termes, et a posé des questions de gouvernance des finances publiques et de son adéquation avec un monde dont l'imprévisibilité est la caractéristique majeure.



Dans ce sens, rapporte la MAP, il a souligné l'importance de revoir la gouvernance des politiques publiques pour plus de cohérence, d'efficacité et de proactivité, en vue d'améliorer la gouvernance des finances publiques dans un contexte multi-crises, notamment à travers le dépassement de la vision court-termiste vers une programmation stratégique pluriannuelle.



M. Mouline a, en outre, relevé que la réforme des finances publiques est placée en priorité, notant que le caractère systémique des crises nécessite aujourd'hui une approche nouvelle basée principalement sur la concertation entre les acteurs.



Le directeur général de l’IRES a également précisé que la succession de crises systémiques caractérise un paysage mondial qui se distingue de plus en plus par sa volatilité, sa complexité, son ambiguïté et par ses multiples incertitudes, nécessitant la mobilisation des ressources financières importantes qui creusent les finances publiques.



Pour sa part, l'ancien ministre français de l'Economie et des Finances, Jean Arthuis, a indiqué que les crises internationales d'ordre sanitaire, financier, climatique, démographique, énergétique et géopolitique ont mis à rude épreuve la gouvernance.



M. Arthuis, également ancien président de la Commission des finances du Sénat, du Conseil départemental de la Mayenne ainsi que de la Commission des budgets du Parlement européen, a, dans ce cadre, mis en avant l'importance de l'efficience de la gouvernance publique dans l'efficacité des finances publiques, notant que dans un contexte de succession de crises qui entrainent un surcroit de dépenses publiques dédiées essentiellement au soutien du pouvoir d'achat, il est nécessaire d'adopter des modalités propices aux gouvernances fiables des finances publiques.



De même, M. Arthuis a mis en exergue le nouveau management des finances publiques en l’occurrence, la nouvelle acception de la standardisation des modèles financiers publics, et la responsabilisation des acteurs financiers publics.



Les travaux de ce colloque, organisé les 16 et 17 décembre par le ministère de l'Economie et des Finances et l'Association pour la fondation internationale de Finances Publiques (FONDAFIP), avec le soutien de la Revue française de finances publiques (RFFP), s'articulent autour de trois panels portant sur les modèles de régulation de la décision en finances publiques et de la gestion financière publique, ainsi que sur les trois fondamentaux d'un modèle des finances publiques.