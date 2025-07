Jeong Hoon Kim : Le Maroc s'impose comme un pôle d'attraction majeur pour les investissements industriels étrangers

28/07/2025

Le Maroc, sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s'impose comme un pôle d'attraction majeur pour les investissements industriels étrangers, notamment dans le secteur ferroviaire, a souligné ,Jeong Hoon Kim, responsable au sein du Géant Hyundai Rotem.



"Il est impressionnant de constater la capacité du Maroc à poursuivre, de manière continue, un plan de développement à long terme, grâce au Leadership de Sa Majesté le Roi", a déclaré M. Kim, responsable des solutions ferroviaires au sein du groupe coréen, dans un entretien à la MAP, à l’occasion de la célébration de la Glorieuse Fête du Trône.



Se disant "impressionné" par le développement harmonieux de plusieurs secteurs au Maroc au cours des deux dernières décennies, ainsi que par la résilience "remarquable" du Royaume face à la pandémie de Covid-19, M. Kim a affirmé que le Maroc représente un marché stratégique à long terme pour Hyundai Rotem, offrant de nombreuses opportunités de partenariat industriel et technologique, rapporte la MAP.



"Nous suivons le marché marocain depuis plus de dix ans, et la signature récente de notre contrat avec l'Office National des Chemins de Fer (ONCF) pour la livraison de trains RER, représente un premier jalon concret de notre engagement", a-t-il indiqué, réaffirmant la volonté du groupe de s'inscrire dans une dynamique de coopération durable.



M. Kim a également exprimé son intérêt pour le Plan Rail Maroc 2040, qu’il a qualifié de "Feuille de route ambitieuse" pour l'extension du réseau ferroviaire marocain, soulignant que Hyundai Rotem souhaite y contribuer activement.



Selon le responsable coréen, la stabilité politique et économique du Royaume constitue un facteur d'attractivité pour les investisseurs étrangers, citant l'exemple de la société coréenne Hands Corporation, qui a implanté une unité de production de pièces automobiles au Maroc, destinée exclusivement au marché européen. "Il s'agit d'un modèle de coopération gagnant-gagnant que nous souhaitons reproduire", a-t-il déclaré.



Conscient de la priorité accordée par le Maroc aux énergies renouvelables et de son potentiel en matière d'hydrogène vert, M. Kim a estimé que ce secteur représente un nouveau champ de coopération prometteur.