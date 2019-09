Faire de petites siestes, c'est bon pour le cœur

14/09/2019

Des études précédentes ont déjà mis en évidence un risque plus faible d'hypertension artérielle chez les personnes qui font la sieste ainsi que les bienfaits de la sieste sur le bon fonctionnement de notre système immunitaire. Une nouvelle étude de l'Université de Lausanne (Suisse), publiée dans la revue BMJ Heart, affirme cette fois que de courtes siestes régulières réduisent fortement le risque de faire un infarctus ou un AVC.



Un risque quasiment divisé par deux

L'équipe du Dr Nadine Häusler a entrepris d'examiner le lien entre la sieste et les accidents cardiovasculaires mortels et non mortels au sein d'une cohorte de 3462 personnes âgées de 35 à 75 ans. Ils ont examiné les associations entre la fréquence et la durée de la sieste, d'une part, et l'incidence des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et de l'insuffisance cardiaque, d'autre part. Les chercheurs en ont conclu que faire la sieste au moins deux fois par semaine réduisait le risque cardiovasculaire de 48 %. Cependant, les chercheurs n'ont pas trouvé de lien avec la durée de la sieste.



Une sieste de 10 à 20 mn

Dans son dernier livre, Mon programme sommeil tout en douceur (éditions Leduc. s), la sophrologue Carole Serrat affirme, elle aussi, qu'il est bon de s'accorder régulièrement une petite sieste, à condition toutefois qu'elle ne dure pas plus de 20 mn. "Au-delà, vous risquez de vous endormir pour de bon et de partir pour un cycle complet de sommeil, pour peu que votre emploi du temps vous permette d'aller au bout !", souligne-t-elle.

En fait, pour faire une sieste régénératrice, il ne faut pas chercher à s'endormir mais simplement à mettre le corps et l'esprit au repos. Ses conseils pour une sieste flash :

• Ne vous allongez pas mais asseyez-vous dans un fauteuil confortable.

• Fermez les yeux, détendez-vous et visualisez mentalement toutes les parties de votre corps.

• Laissez venir à votre esprit des images agréables pour laisser votre corps se détendre et votre mental s'apaiser.

• Les yeux fermés, faites bouger vos globes oculaires, de haut en bas et de droite à gauche.

• Bougez légèrement le bout des doigts et les orteils pour les détendre.

• A l'heure choisie, inspirez longuement, étirez-vous et enfin ouvrez les yeux.