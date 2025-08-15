Au Japon, McDonald's présente ses excuses pour le fiasco de sa campagne Pokémon

McDonald's Japon a présenté ses excuses après le fiasco d'une campagne marketing offrant des cartes Pokémon en édition limitée avec l'achat de repas "Happy Meals" provoquant de longues files d'attente et une indignation sur les réseaux sociaux au sujet du gaspillage alimentaire.



Au Japon, les célèbres cartes des "monstres de poche" sont un véritable phénomène aussi bien chez les enfants que certains adultes.



Lancée récemment, la campagne de la chaîne de restauration rapide a rapidement dérapé avec des clients se ruant pour acheter des quantités de repas uniquement dans le but de revendre les cartes à un prix plus élevé sur des sites de commerce en ligne.



Les réseaux sociaux ont aussi été inondés de commentaires négatifs concernant les longues files d'attente dans les restaurants McDonald's, avec des photos non vérifiées montrant des sacs en plastique remplis de burgers et frites non consommés.

Certains évoquant avec malice une campagne "Unhappy Meals" (en français "triste repas") en opposition au fameux "Happy meal" ("joyeux repas").



"Je n'ai pas pu acheter un +Happy Meal+ pour ma fille à cause de ces gens", a publié un utilisateur sur X.

"Je suis sûr qu'il y a des fans adultes de Pokémon qui veulent réellement les cartes, mais ces revendeurs sont vraiment embarrassants", se plaint un autre.

"Ils vont (dans les restaurants) pour les collecter puis jettent la nourriture... pour quel profit ?", regrette encore un autre.

Des problèmes similaires ont déjà concerné d'autres campagnes de McDonald's dans le passé, y compris des collaborations avec des séries de manga comme "Chiikawa".



En annonçant cette dernière campagne marketing, l'entreprise avait insisté sur le fait que chaque personne pouvait acheter un maximum cinq repas.



Dans une déclaration lundi, McDonald's a reconnu qu'il y avait eu certains cas d'"achats massifs par des clients, motivés par la revente" qui ont conduit "au gaspillage de notre nourriture".

Le groupe a ajouté qu'il cherchait à "introduire une limite plus stricte" sur les futures opérations de ce type.



"Tout tentative d'achat au-delà de la limite autorisée, de faire plusieurs fois la queue ou de se comporter de façon intimidante envers notre personnel" entraînera un refus de vente, a déclaré l'entreprise.

Le géant américain de la restauration rapide a également promis de demander aux sites de commerce en ligne de prendre des mesures plus efficaces contre la revente abusive de ces cartes Pokémon.

