Etoile d’or pour Faouzi Bensaïdi

Festival international du film de Marrakech

30/11/2023

​Mercredi soir, au Palais des Congrès de la ville ocre, le Festival international du film de Marrakech a rendu un vibrant hommage au réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi, une icône incontestable du cinéma national.



La soirée a été marquée par la présence de personnalités du monde artistique, culturel et médiatique, toutes venues saluer la carrière exceptionnelle de Bensaïdi. L'événement a atteint son apogée lorsque l'actrice marocaine Nezha Rahil, épouse du réalisateur, a remis à Faouzi Bensaïdi l'Etoile d'Or, symbole éloquent de la reconnaissance de ses 25 années d'engagement passionné dans le monde du cinéma.



Faouzi Bensaïdi, figure de proue du cinéma marocain, a remercié chaleureusement Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour son soutien indéfectible envers le septième art, en particulier le cinéma marocain. Il a également salué Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival international du film de Marrakech, ainsi que les organisateurs de cet événement cinématographique prestigieux.



Entouré sur scène par une pléiade d'acteurs ayant marqué son parcours, Faouzi Bensaïdi a exprimé sa gratitude envers ceux qui l'ont accompagné tout au long de sa carrière, des artistes aux techniciens, en passant par les membres de sa famille. «Je n’ai fait mon premier court métrage qu’à 30 ans, et pour moi c’était une deuxième naissance, aussi importante que celle inscrite sur mes documents officiels. Donc par un simple calcul, mon âge de cinéma est de 25 ans», a-t-il confié, évoquant humblement ses débuts.



Rabii Benjhaile, acteur marocain, a pris la parole au nom de tous les artistes présents sur scène, soulignant l'exceptionnel moment de reconnaissance envers «un homme et un artiste avec qui nous avons partagé l’amour du théâtre et la passion du cinéma». «Faouzi Bensaïdi est un réalisateur brillant qui nous a enchantés par des prises cinématographiques, où l’image et le son s’entremêlent avec beauté et profondeur, gravant ainsi son nom en lettres d’or parmi les grands», a-t-il enchaîné.



La soirée a été enrichie par la projection du film « Déserts » de Faouzi Bensaïdi, suivi d'une vidéo retraçant les moments les plus marquants de sa carrière cinématographique.



Rappelons enfin que le FIFM, dans sa 20ème édition, a également rendu hommage à l'illustre acteur danois Mads Mikkelsen lors de la cérémonie d'ouverture, témoignant ainsi de sa tradition de célébrer des personnalités éminentes du monde cinématographique mondial.