Es-Semara à l'heure du 11ème Festival national du théâtre d'enfant

30/12/2024

La 11ème édition du Festival national du théâtre d'enfant d'Es-Semara s'est ouverte, vendredi soir, en présence d'une panoplie de personnalités du monde de la culture, de l'art et des médias.



Initiée par l'Association Chouala pour l'éducation et la culture (section Es-Semara), sous le signe "Théâtre d'enfant et profondeur africaine, perspectives et horizons", cette édition qui célèbre la Côte d'Ivoire en tant qu'invité d'honneur, a pour objectif de mettre en avant l'importance du théâtre pour renforcer l'esprit imaginatif de l'enfant, développer ses talents et ses compétences, et consolider son ouverture sur son environnement social.



La cérémonie d'ouverture de cette manifestation artistique a été marquée par des spectacles artistiques interprétés avec brio par les enfants issus des différents établissements scolaires, des séquences musicales, ainsi que des hommages rendus à plusieurs personnalités.



Cet évènement a été également ponctué par l'organisation d'une série d'ateliers de formation au profit des enfants traitant des thèmes portant notamment sur le théâtre et les médias, la représentation théâtrale, et l'improvisation.



Dans une allocution de circonstance, le directeur du festival, Moumen Lebiz, a souligné que ce festival a pour objectif de promouvoir la culture théâtrale chez les jeunes, notant que cet évènement est devenu un rendez-vous annuel incontournable qui contribue à la consolidation des initiatives créatives au profit des enfants et des jeunes. Ce festival forge désormais sa propre identité dans la cartographie des festivals culturels au niveau régional et national, s'est-il félicité.



Au menu de cet événement culturel, figurent des spectacles artistiques, des rencontres, des master class, et des pièces de théâtre éducatives en faveur des enfants, outre des visites à des monuments historiques et sites des gravures rupestres au niveau de la province.



La cérémonie d'ouverture de cette manifestation artistique baptisée "Edition Feu Sidi Mohamed Ould Hammadi Ouled Habdi", s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province d’Es-Semara, Brahim Boutoumilate, et de certains élus.

Bouillon de culture

Exposition



"L’arbre qui cache la forêt 2" est le thème d’une exposition de l’artiste-peintre Ilias Selfati, organisée jusqu’au 25 janvier prochain à Marrakech.

Dans cette exposition, l'artiste, natif de Tanger, explore les interactions entre l’Homme et la nature, en mettant en lumière la force et la fragilité de cette relation.



Dans ses œuvres, cet artiste qui vit et travaille entre la ville du Détroit et Madrid, est fasciné par "l’univers peuplé de créatures mythologiques et de forêts profondes, avec son monde imaginaire habité par un bestiaire merveilleux, les compositions florales et une certaine nature lyrique", lit-on dans la note de présentation de cette exposition.



Acteur majeur de la scène artistique contemporaine, Ilias Selfati est considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs représentants marocains de ce qu’il est convenu d’appeler "la nouvelle figuration".

Lauréat de l’Ecole des Beaux-Arts de Tétouan, Ilias Selfati est un artiste dont l’œuvre s’inspire profondément de la nature, en particulier du monde animal et aquatique.



Connu pour ses représentations poétiques de créatures marines et de paysages fluides, où se mêlent harmonieusement l’abstraction et le symbolisme, Ilias Selfati a réussi à développer un langage visuel distinct, mêlant influences méditerranéennes et ibériques.

Ses toiles sont imprégnées d’une dimension spirituelle, où les formes animales deviennent des métaphores de la liberté et de l’harmonie avec les éléments naturels.

Il a exposé ses œuvres à travers le monde, notamment en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient.

Son travail figure dans plusieurs collections prestigieuses, publiques et privées.

Outre sa carrière artistique, il s’investit activement dans la promotion de l’art marocain à l’international, créant des passerelles culturelles et artistiques entre les scènes du Maroc et celles des autres continents.