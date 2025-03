SOS Village d'Enfants Dar Bouazza célèbre ses 25 ans

19/03/2025

L'association SOS Villages d’Enfants Maroc a célébré, le 14 mars dernier, le 25ème anniversaire de son Village de Dar Bouazza, qui a coïncidé avec le ftour du cœur, organisé chaque année autour des valeurs du mois de ramadan : solidarité, partage et générosité.



Selon un communiqué de l’association, de nombreuses célébrités, notamment des stars du football, des artistes célèbres, des chefs d’entreprises ainsi que les marraines, les parrains et les amis fidèles de l’association ont participé à cet événement, placé sous l’Hashtag "#Vous êtes les amis qui deviennent une famille", témoignant ainsi de leur engagement en faveur de l’enfance.



"Nous avons voulu rendre hommage a nos donateurs, parrains, marraines et entreprises partenaires, qui ont soutenu le village d'Enfants SOS Dar Bouazza tout au long de ces 25 années. Leur confiance et leur générosité nous ont permis de réaliser des projets ambitieux", a expliqué Samya El Mousti, Directrice Nationale de SOS Villages d’Enfants Maroc, citée dans le communiqué.



A cette occasion, les enfants ont offert au public présent des prestations artistiques de très grande qualité dont une opérette, qui a été mise en scène par le scénariste Zakaria Kassi Lahlou, et qui retrace l’histoire de Dar Bouazza, ajoute-t-on de même source, notant que cette prestation démontre de la qualité de l’accompagnement artistique des enfants au village.



Cette célébration a été marquée par l’hommage rendu à un des piliers de SOS Villages d’Enfants, Mustapha El Yacouti, collaborateur engagé et dévoué qui est arrivé à l’association il y a 29 ans, d’abord au Village d’Imzouren où il a occupé plusieurs postes puis au Village Dar Bouazza en tant que Directeur avant de rejoindre le siège national.



Les trophées "Platinium friends 2025" ont également été remis aux entreprises pour les remercier de leur engagement indéfectible auprès des enfants, avant de laisser place à l’artiste Asmae Lazrak.



La soirée a été l’occasion de célébrer le courage et l’engagement des participantes à l’aventure sportive et solidaire Sahraouiya, qui ont couru sous le label SOS Villages d’Enfants pour récolter des dons et contribuer ainsi à la construction d’un espace de sport au 6ème Village d’Enfants Dakhla dont l’ouverture est annoncée pour cette année.



Entourés des invités et des équipes dévouées de SOS Villages d’Enfants Maroc, les enfants ont soufflé les 25 bougies du Village Dar Bouazza dans une ambiance festive et pleine d’espoir pour l’avenir.



Association reconnue d’utilité publique et placée sous la Présidence d’Honneur de Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa, SOS Villages d’Enfants Maroc accompagne depuis sa création il y a 40 ans les enfants via 3 programmes d’intervention : la protection a long terme (20 ans en moyenne) de ceux qui ont perdu leur famille, la prévention d’abandon auprès des familles vulnérables et l’insertion socio-professionnelle des jeunes adultes.



Depuis sa création, SOS Villages d’Enfants Maroc agit en faveur des enfants et jeunes privés de soutien familial. Forte de sa mission d’assurer a chaque enfant le droit de grandir dans un cadre sécurisé, affectueux et stable, l’Association développe des programmes qui vont bien au-delà de la prise en charge à long terme.