Entre tradition et émancipation, “Banel et Adama ” envoûte le Festival de Marrakech

Compétition officielle du 20ème FIFM

30/11/2023

Au bord d'un fleuve, dans le Nord du Sénégal, se déroule une histoire d'amour aussi profonde que les eaux qui le traversent. «C'était le meilleur temps, paraît-il», murmure la voix off, amorçant la plongée lyrique, poétique et expressionniste de Ramata-Toulaye Sy dans son premier long métrage, «Banel et Adama», projeté mardi dans le cadre de la compétition officielle du 20ème Festival international du film de Marrakech.



Au cœur de ce récit envoûtant se tisse une trame narrative riche en symboles et en émotions. Banel, incarnée avec grâce par Khady Mane, et Adama, interprété par le charismatique Mamadou Diallo, forment un jeune couple dont l'amour transcende les frontières du temps et de l'espace. La caméra explore avec finesse la lisière du réalisme magique, où les désirs et les croyances des protagonistes s'entremêlent aux puissants pouvoirs de la nature. L'univers visuel est captivant, s'appuyant sur une esthétique épurée et des paysages africains sublimes.



Le récit prend vie à travers les yeux d'un «ange scribe», un enfant qui observe le monde avec une innocence poignante, recueillant les actions bonnes et mauvaises des habitants du village. Cette perspective enfantine offre une dimension magique au récit, soulignant la tension entre le cœur et la raison, l'individualisme et le collectif, l'émancipation et les traditions ancrées dans la culture locale.



L'histoire d'amour entre Banel et Adama se déroule dans un cadre pittoresque, où les deux jeunes gens tentent de transcender les contraintes sociales pour construire leur propre destinée. Leur beauté et leur bonheur contrastent avec les éléments naturels qui se déchaînent autour d'eux. La sécheresse s'installe, les vaches meurent, les hommes partent, et le village se trouve à la merci des caprices du climat. Les visages des acteurs, riches en nuances, reflètent l'ampleur des émotions, de la sueur aux larmes, tandis que la nature elle-même devient un personnage puissant, évoqué à travers des mélopées, des chuchotements et des images évocatrices.



La réalisation de Ramata-Toulaye Sy est remarquablement soutenue par la bande sonore envoûtante de Bachar Mar-Khalife, créant une ambiance sonore immersive qui amplifie l'impact émotionnel du film. La photographie signée Amine Berrada est sensorielle, capturant la beauté brute du paysage tout en mettant en lumière les nuances des expressions humaines.



En choisissant l'Afrique comme toile de fond, Ramata-Toulaye Sy respecte les fondamentaux de la culture locale, offrant une représentation authentique et respectueuse. Son sens aigu de la puissance des images et sa capacité à transcender les frontières culturelles témoignent d'un talent prometteur. «Banel et Adama» est plus qu'un simple film ; c'est une expérience sensorielle, une ode à l'amour, à la nature, et à la lutte silencieuse entre les aspirations individuelles et les poids des traditions.